Μίλτος Τεντόγλου: Στην 6η θέση στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου - «Πέταξε» στα 8,19μ.

Σε έναν συναρπαστικό τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τορούν, ο Μίλτος Τεντόγλου προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό, φτάνοντας τα 8,19μ. στο έκτο άλμα και κατατάχθηκε στην 6η θέση.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με 8,09μ., βελτιώθηκε στα 8,15μ. στο δεύτερο άλμα, ενώ οι επόμενες προσπάθειές του κυμάνθηκαν γύρω από τα 8 μέτρα μέχρι το τελευταίο άλμα, όπου φάνηκε αποφασισμένος και προσέγγισε το 8,19μ. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον ανεβάσει στο βάθρο.

Χρυσός ο Μπαλντέ με κορυφαία φετινή επίδοση

Αν και πολλοί ανέμεναν μονομαχία ανάμεσα στον κάτοχο του τίτλου, Ματία Φουρλάνι και τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, στο έκτο άλμα ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ εντυπωσίασε με 8,46μ., σημειώνοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Ο Φουρλάνι με 8,39μ. πήρε το ασημένιο, ενώ ο Σαραμπογιούκοφ κατέκτησε το χάλκινο με 8,31μ. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο 19χρονος Κουβανός Ζόρχζε Χοντελίν με 8,26μ. και ο Αμερικανός Τζερέμια Ντέιβις με 8,21μ.

Η 10άδα του τελικού

Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8,46μ. Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8,39μ. Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,31μ. Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8,26μ. Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8,21μ. Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,19μ. Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8,12μ. Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 8,04μ. Κάρεϊ Μακλέοντ (Τζαμάικα) 7,98μ. Τομπίας Μόντλερ (Σουηδία) 7,94μ.