Μήνυμα Παυλίδη στην Μπάρτσα: Έβαλε τέσσερα γκολ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Ζαντκ

Εμφάνιση για μεταγραφή σε κορυφαίο κλαμπ της Ευρώπης έκανε απόψε ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Σε μία χρονική περίοδο που το όνομά του ακούγεται ως ένα από τα πιθανά που εξετάζει η Μπαρτσελόνα, ο Έλληνας σέντερ φορ μπήκε όχι απλά... με το δεξί στη νέα χρονιά, αλλά πιο... φορτσάτος από ποτέ.

Πέτυχε τα 4 γκολ στο εμφατικό 5-0 της Μπενφίκα επί της Ζαντκ Γκάλεν στο «Ντα Λους», στη ρεβάνς της ήττας των «Αετών» επί ελβετικού εδάφους με 2-1 και οδήγησε την ομάδα του με τον πιο εμφατικό τρόπο στον Γ' προκεριματικό γύρο του Europa League.

🚨🇪🇺 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A BRACE! WHAT A SENSATIONAL TEAM GOAL!



3-2 ON AGGREGATE!



Benfica 2-0 St Gallen. pic.twitter.com/4dAru8XBoS — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Στο 11' άνοιξε το σκορ, στο 55' και 65' ανέβασε το δείκτη στο 3-0 και στο 74' με πέναλτι «σφράγισε» την πιο παραγωγική του βραδιά σε ευρωπαϊκό ματς, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, τον πάγκο και τους φιλάθλους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο 77', όταν έδωσε τη θέση του στον νεαποκτηθέντα, Τζον Ντουράν.

🚨🇪🇺 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS HAT-TRICK! WHAT A PLAYER!



4-2 ON AGGREGATE!



Benfica 3-0 St Gallen. pic.twitter.com/ZDnWNIhIqM — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε στο 82' ο Λενγκλέ.

🚨🇪🇺 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A POKER! YES, HE HAS SCORED 4 GOALS TODAY! WOW!



5-2 ON AGGREGATE!



Benfica 4-0 St Gallen. pic.twitter.com/RPiXdIdEHw — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026