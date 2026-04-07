Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πέθανε ο προπονητής σε ηλικία 80 ετών

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Ρουμάνος προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου (Mircea Lucescu) έπειτα από δέκα ημέρες νοσηλείας του σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου έπειτα από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας.

Το απόγευμα της Τρίτης το ποδόσφαιρο έγινε φτωχότερο με τον κορυφαίο προπονητή και πατέρα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ράζμαν Λουτσέσκου να φεύγει τελικά από τη ζωή.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν αναφέρει: «Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών Βουκουρεστίου ενημερώνει ότι σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου 2026, περίπου στις 8:30 μ.μ., διαπιστώθηκε ο θάνατος του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους Ρουμάνους προπονητές και ποδοσφαιριστές, ο πρώτος που προκρίθηκε με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1984. Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του στην καρδιά τους, ως εθνικό σύμβολο.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του!».

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ως παίκτης, έπαιξε κυρίως για τη Ντιναμό Βουκουρεστίου μεταξύ 1964 και 1977 και ως προπονητής προπόνησε, μεταξύ άλλων, την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, καθώς και τις ομάδες Κορβινούλ Χουνεντοάρα, Ντιναμό Βουκουρεστίου, Μπρέσια, Ρετζιάνα, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Ίντερ Μιλάνο, Γαλατασαράι, Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Ντιναμό Κιέβου, και μεταξύ 2017 και 2019 ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας.

Το 2015 έγινε ο πέμπτος προπονητής στην ιστορία που έφτασε τους 100 αγώνες στο UEFA Champions League, μετά τους Άλεξ Φέργκιουσον , Κάρλο Αντσελότι , Αρσέν Βενγκέρ και Ζοζέ Μουρίνιο.