Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»

Η Αγγελική Ηλιάδη ξέσπασε μέσα από story στο Instagram κατά της Τίνας Μεσσαροπούλου με αφορμή όσα σχολίασε η δεύτερη για το ντύσιμο της Ιωάννας Τούνη το περασμένο Σάββατο (4/4) κατά τη νυχτερινή της έξοδο επικαλούμενη τη δικαστική της διαμάχη για το revenge porn βίντεο.

«Τη βλέπω την Ιωάννα πολύ προσεκτικά από την πρώτη στιγμή της δικαστικής διαμάχης, κράτησε τα προσχήματα, ντύνεται πολύ ωραία. Βγήκε το Σάββατο με το baby doll…

Εντάξει, ήταν καλυμμένη η κοπέλα μπροστά… Αλλά ρε Ιωάννα μου, εσύ, επειδή τα προσέχεις…», είχε σχολιάσει η Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του Happy Day με την Αγγελική Ηλιάδη να ξεσπά και να αναφέρει:

«Ήθελα έτσι να σχολιάσω κάτι, το οποίο με έκανε έξαλλη σήμερα που το είδα. Ε, βγήκε η Μεσσαροπούλου στην εκπομπή, και έκανε το εξής τραγικό, χυδαίο για μένα, σχόλιο προς μία άλλη γυναίκα, προς την Ιωάννα την Τούνη. Ότι θα έπρεπε να κρατάει τα προσχήματα και να μην ντυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σε νυχτερινή της έξοδο.

Μα δεν ντρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ; Δεν ντρεπόμαστε λίγο, που ζούμε σε μία χώρα που χωλαίνει από παντού; Που δεν υπάρχει δικαιοσύνη;

Που η Ιωάννα, μετά από τόσα χρόνια ταλαιπωρίας ψυχικής, δικαιώθηκε, και δε δικαιώθηκε έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και μία γυναίκα βγαίνει στην τηλεόραση και κάνει αυτό το σχόλιο, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω».

«Εσείς που βγαίνετε στα πάνελ στην τηλεόραση και πετάτε αυτές τις ανοησίες, νομίζετε ότι είστε έξυπνοι; Ή νομίζετε ότι μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε για τον κόσμο;

Λίγη ενσυναίσθηση, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέτε ώρες ώρες. Ντροπή, ντροπή και ξανά ντροπή. Τα προσχήματα για ποιον λόγο; Δεν ντρεπόμαστε λίγο λέω εγώ», κατέληξε η Αγγελική Ηλιάδη.