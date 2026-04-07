Τα πρώτα στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη με έναν νεκρό - LIVE εικόνα

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες καταγράφονται από την ένοπλη σύγκρουση κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (7/4) ακούστηκαν πυροβολισμοί μπροστά από το κτίριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών.

Ο ένας ύποπτος μάλιστα, φέρεται να ανήκει σε οργάνωση που «εκμεταλλεύεται τη θρησκεία», όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, με φόντο την ταυτότητα των δραστών.

«Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέλφια, έχει ποινικό μητρώο για ναρκωτικά», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο X.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Κωνσταντινούπολη: Tο βίντεο με τους πυροβολισμούς

Σε αποκαλυπτικό βίντεο του Reuters, ένας αστυνομικός φαίνεται να τραβάει το όπλο του και να καλύπτεται ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. και ένας άνθρωπος φαίνεται να αιμορραγεί. Το CNN Turk δημοσίευσε είπίσης εικόνες από τη σύγκρουση.

Reports of gunfire near Israeli consulate in Istanbul

💢 Sadece CNN TÜRK'te: İsrail Konsolosluğu önünde çatışma anı

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τρεις εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία εξακολουθεί να υπάρχει από το πρωί στο σημείο, όπως πάντα στην περιοχή κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Σε τηλεοπτικές εικόνες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να περιπολούν την περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.

Νομάρχης Κωνσταντινούπολης για πυροβολισμούς: «Κίνηση που μυρίζει προβοκάτσια»

Ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε πως «η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται. Η αστυνομία μας ερευνά τις συνδέσεις τους. Μια κίνηση που μυρίζει προβοκάτσια.

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται η τράπεζα Yapı Kredi. Το βασικό είναι ότι δίπλα στην Yapı Kredi υπάρχουν και άλλα υποκαταστήματα τραπεζών. Στο πίσω μέρος βρίσκεται το προξενείο.

Στο προξενείο δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Επομένως, δεν είναι εν λειτουργία το προξενείο ούτε κανένας διπλωμάτης διαμένει εκεί. Η αστυνομία μας έχει αρχίσει να διερευνά από όλες τις πλευρές το περιστατικό που συνέβη μπροστά από την Yapı Kredi», ανέφερε.

Παράλληλα, ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης έδωσε στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι δράστες και για τον οπλισμό τους.

«Την επίθεση πραγματοποίησαν τρία άτομα. Και τα τρία άτομα εξουδετερώθηκαν. Το ένα σκοτώθηκε, ενώ τα άλλα δύο συνελήφθησαν τραυματισμένα», είπε, ενώ πρόσθεσε πως «είναι ένα μέρος από όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Ήρθαν με αυτοκίνητο. Είχαν τουφέκια, καθώς και πιστόλια», δήλωσε με τη σειρά του.