Μενού

Το μνημόνιο της Νέας Τούμπας στα χέρια του ΑΣ ΠΑΟΚ

Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε επεξεργασμένο το μνημόνιο συνεργασίας.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Τούμπα
Το γήπεδο της Τούμπας | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του το μνημόνιο συνεργασίας, που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα, μετά τις όποιες αλλαγές-επεξεργασία έγινε από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) παραδόθηκε το διαμορφωμένο μνημόνιο, με άρτιο κείμενο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, «που δεν αφήνει χαραμάδες και ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ