Το μνημόνιο της Νέας Τούμπας στα χέρια του ΑΣ ΠΑΟΚ

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του το μνημόνιο συνεργασίας, που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα, μετά τις όποιες αλλαγές-επεξεργασία έγινε από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) παραδόθηκε το διαμορφωμένο μνημόνιο, με άρτιο κείμενο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, «που δεν αφήνει χαραμάδες και ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου».

