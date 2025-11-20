Το μνημόνιο της Νέας Τούμπας στα χέρια του ΑΣ ΠΑΟΚ

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του το μνημόνιο συνεργασίας, που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα, μετά τις όποιες αλλαγές-επεξεργασία έγινε από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.
Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) παραδόθηκε το διαμορφωμένο μνημόνιο, με άρτιο κείμενο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, «που δεν αφήνει χαραμάδες και ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου».
