Μονακό: O Σπανούλης εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα αν η απεργία προχωρούσε, γράφουν οι Γάλλοι

Ένα δημοσίευμα της L'Équipe είχε δώσει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο πρόβλημα της Μονακό, καθώς όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ της η κορυφαία γαλλική εφημερίδα η κατάσταση πλέον έχει πάρει νομικές διαστάσεις.

Οι εκπρόσωποι της ομάδας είχαν κληθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για ακρόαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της L'Equipe το χρέος της Μονακό υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλους φτάνει και τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

