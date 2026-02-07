Μονακό: O Σπανούλης εξέφρασε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα αν η απεργία προχωρούσε, γράφουν οι Γάλλοι

Ένα δημοσίευμα της L'Équipe είχε δώσει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο πρόβλημα της Μονακό, καθώς όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ της η κορυφαία γαλλική εφημερίδα η κατάσταση πλέον έχει πάρει νομικές διαστάσεις.
Οι εκπρόσωποι της ομάδας είχαν κληθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Μονακό το πρωί της Πέμπτης (6/2) για ακρόαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της L'Equipe το χρέος της Μονακό υπολογίζεται σε κάτι παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλους φτάνει και τα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Ο Ρουβίκωνας αποζημίωσε την εταιρεία που χτυπήθηκε κατά λάθος: «Το κόστος καλύφθηκε πλήρως»
- Συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
- O Μελ Γκίμπσον μας φανέρωσε μια τραγική αλήθεια για τον Τζέφρι Επστάιν
- Τοπαλίδου: «Υποδύομαι τον Σατανά στη νέα ταινία του Νίκολας Κέιτζ - Mε ξεχώρισε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.