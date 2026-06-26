Μοντέρο: Αποχαιρέτησε τον κόσμο και έρχεται στον Ολυμπιακό

Η Βαλένθια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας κυριαρχώντας της Μπαρτσελόνα με δυο νίκες στο Παλαού Μπλαουγκράνα και με 3-1 στη σειρά σήκωσε το τρόπαιο με τον Ζαν Μοντέρο να αποθεώνεται την Πέμπτη (25/6) στη Roig Arena που πραγματοποιήθηκε η φιέστα τίτλου.

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