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Μοντέρο: Αποχαιρέτησε τον κόσμο και έρχεται στον Ολυμπιακό

Στην φιέστα της Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο, μεγάλος σούπερ σταρ της πρωταθλήτριας Ισπανίας αποχαιρέτησε τον κόσμο και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

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Η Βαλένθια κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας κυριαρχώντας της Μπαρτσελόνα με δυο νίκες στο Παλαού Μπλαουγκράνα και με 3-1 στη σειρά σήκωσε το τρόπαιο με τον Ζαν Μοντέρο να αποθεώνεται την Πέμπτη (25/6) στη Roig Arena που πραγματοποιήθηκε η φιέστα τίτλου.

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