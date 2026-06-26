Τι θα γίνει τελικά με Λιάγκα και ΑΝΤ1: Η μυστηριώδης ανάρτηση και η εικόνα που μίλησε

Μια σχεδόν εβδομάδα πριν τη λήξη της τηλεοπτικής περιόδου δεν υπάρχει ακόμη – επίσημα τουλάχιστον – ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1. Τρία περιστατικά των τελευταίων 24ωρων έφεραν το θέμα και πάλι στην «πρώτη γραμμή» του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον του δημοσιογράφου και παρουσιαστή. Αργά το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram γράφοντας «Ύψιστο αγαθό η Ελευθερία. Όποιο κι αν είναι το τίμημα». Αμέσως κυκλοφόρησε ως φήμη ότι υπάρχει νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις του με τον ΑΝΤ1.

Κάποιοι ωστόσο – ίσως περισσότερο παρατηρητικοί – ερμήνευσαν την εν λόγω ανάρτηση ως απάντηση σε άρθρο της για λίγο ακόμη συνεργάτιδας του «Πρωινού» Δέσποινας Καμπούρη στο διαδικτυακό ιστότοπο που διευθύνει με τίτλο «Το τίμημα της ελευθερίας και όσα δεν γνώριζα ότι θα έρθουν» στο οποίο αναφέρεται στο διαζύγιό της και όσα ακολούθησαν. Το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου ο Γιώργος Λιάγκας έκανε post στο Instagram τον εαυτό του με τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με χρήση ΑΙ γράφοντας στη λεζάντα «Ψάχνοντας νέα καριέρα κύριε Σμαραγδή.

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Το ΑΙ κάνει θαύματα». Στη συνέχεια εμφανίστηκε ξυρισμένος μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στον «αέρα» της εκπομπής του έχοντας αναφέρει πριν μήνες ότι θα ξυρίσει τα μούσια του όταν θα έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την τηλεοπτική του πορεία. Το γεγονός ωστόσο δεν σχολιάστηκε στον τηλεοπτικό «αέρα». Αυτό που σχολίασε ο ίδιος με νόημα ήταν οι δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη που αναλαμβάνει από τη νέα σεζόν την πρωινή ζώνη του STAR. “Να πάει καλά η Ζήνα το λέω ειλικρινά και καθόλου ειρωνικά και έχει δίκιο ότι -εγώ δεν ξέρω αν θα ‘μαι του χρόνου, αλλά τέλος πάντων- αν δεν ενωθεί ο καρχαρίας με το ψαράκι, θα μας φάνε όλους οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι καραδοκούν. Και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, πραγματικά, με τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι στην τηλεόραση, έχουμε ανοίξει την κερκόπορτα στους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε και ο ένας μετά τον άλλον ή γρήγορα ή αργά θα πάμε στο σπιτάκι μας να ψαρεύουμε. Και όχι λαγοκέφαλους, όπως φαίνεται».

Πληροφορίες του Reader επιμένουν πως υπάρχει συμφωνία Λιάγκα – ΑΝΤ1 για τη συνέχεια της συνεργασίας του που όμως δεν ικανοποιεί τον παρουσιαστή. Ωστόσο και βλέποντας το ασφυκτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται πλέον στην τηλεόραση ο παρουσιαστής θα συνεχίσει για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία του με το κανάλι του Αμαρουσίου.