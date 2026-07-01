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Μοντέρο: Διαψεύδει την ατάκα περί του λόγου αποχώρησής του από τη Βαλένθια

Ο Ζαν Μοντέρο μέσω σχολίου του στο «Χ» διέψευσε την ατάκα που γράφτηκε γύρω από τον λόγο αποχώρησής του από τη Βαλένθια με προορισμό τον Ολυμπιακό.

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Ζαν Μοντέρο - Βαλένθια
Ο Μοντέρο με τη φανέλα της Βαλένθια | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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O Zαν Μοντέρο αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγορά με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του πολλά υποσχόμενου γκαρντ που διέπρεψε φέτος με τη Βαλένθια τόσο στην EuroLeague, όσο και στο Ισπανικό πρωτάθλημα.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα γίνεται πολύς λόγος για τις αλλαγές του ισπανικού συλλόγου, ο οποίος ουσιαστικά... αποδεκατίζεται μετά και την επικείμενη αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.

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