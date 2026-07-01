Μοντέρο: Διαψεύδει την ατάκα περί του λόγου αποχώρησής του από τη Βαλένθια

O Zαν Μοντέρο αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγορά με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του πολλά υποσχόμενου γκαρντ που διέπρεψε φέτος με τη Βαλένθια τόσο στην EuroLeague, όσο και στο Ισπανικό πρωτάθλημα.
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα γίνεται πολύς λόγος για τις αλλαγές του ισπανικού συλλόγου, ο οποίος ουσιαστικά... αποδεκατίζεται μετά και την επικείμενη αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ με προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης.
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