Aναρωτηθήκαμε αρχικά αν ο λόγος της επίσκεψης Κονγκολέζων τουριστών στη Λαμία ήταν αυτό το ξακουστό wine bar, αλλά τελικά διαψευστήκαμε, σχεδόν αυτόματα. Στην πραγματικότητα, η Λαμία, αυτή η πόλη της Φθιώτιδας που δεν συνδυάζει ακριβώς βουνό και θάλασσα (αν και βρίσκεται πολύ κοντά στο Καρπενήσι, στα Τρίκαλα και στο Βόλο και δύο ώρες μακρια΄από την Αθήνα), με μικρά και σταθερά βήματα, εδραιώνεται στο χάρτη του θρησκευτικού τουρισμού.

Οι Θερμοπύλες, το Μοναστήρι του Αγάθωνα, ο Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, αποτελούν μερικά από τα πιο γνωστά τοπόσημα της περιοχής με θρησκευτικό ή και ιστορικό χαρακτήρα. Πρόσφατα, το κανάλι Star Κεντρικής Ελλάδας, κατέγραψε μια επίσκεψη τουριστών από το Κονγκό στη Λαμία, στο πλαίσιο μιας διαδρομής που ονόμαζεται «Τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου».

Το ηθικό δίδαγμα για τη Λαμία

Μην κάνετε πλάκα με τη Λαμία, που ήδη βρίσκεται στο ραντάρ όσων ενδιαφέρονται για τον θρησκευτικό τουρισμό και αναζητούν «ψαγμένες» εκδρομές. Οι επισκέπτες από το Κονγκό μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν.