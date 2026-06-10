Μουντιάλ 2026: 20 άγνωστα «αστεράκια» που αναμένεται να λάμψουν στην διοργάνωση

Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι στρέφουν τα βλέμματά τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού όπου από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, θα διεξαχθεί το Μουντιάλ 2026, η 23η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Από τους 1.248 παίκτες που αναμένεται να λάβουν μέρος, ένας αριθμός ρεκόρ για την διοργάνωση, πολλοί είναι οι γνωστοί σούπερ σταρ που γνωρίζουμε και παρακολουθούμε όλοι στα γήπεδα της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, με τις ομάδες των συλλόγων τους.

Ωστόσο, ανάμεσά τους, υπάρχουν και αρκετοί λιγότεροι γνωστοί που ενδεχομένως να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας ως το νέο κύμα ταλέντων ή παικτών που επιστρέφουν στο προσκήνιο και που θα μπουν στην ποδοσφαιρική καθημερινότητα.

Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σχολιαστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του BBC Sport επιλέγουν 20 παίκτες εκτός της Premier League και της σκωτσέζικης Premiership που αξίζει να προσέξουμε αυτό το καλοκαίρι.

1. Yan Diomande (Ακτή Ελεφαντοστού)

Ηλικία: 19 | Θέση: Εξτρέμ | Ομάδα: Λειψία

Μία από τις πιο περιζήτητες υπογραφές του καλοκαιριού θα είναι αυτή του νεαρού εξτρέμ της Λειψίας, αν και ο γερμανικός σύλλογος είναι φυσικά απρόθυμος να τον αφήσει να φύγει.

Νικητής του βραβείου του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου (rookie) της σεζόν στην Bundesliga, ο Diomande πήρε μεταγραφή μόλις τον Ιούλιο του 2025 από την ισπανική Λεγανές έναντι του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ και αμέσως κατέγραψε 21 συνεισφορές σε γκολ (12 γκολ και 9 ασίστ) σε 33 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, βοηθώντας τη Λειψία να προκριθεί στο Champions League.

2. Gilberto Mora (Μεξικό)

Ηλικία: 17 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Τιχουάνα

Ο νεότερος από όλους τους παίκτες σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας 17χρονος επιθετικός μέσος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «παιδί-θαύμα» στο περσινό Gold Cup, όταν έγινε ο νεότερος παίκτης της εθνικής ανδρών του Μεξικού σε ηλικία 16 ετών.

3. Johan Manzambi (Ελβετία)

Ηλικία: 20 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Φράιμπουργκ

Κάποιοι θα τον έχουν δει να παίζει σημαντικό ρόλο στην ομάδα της Φράιμπουργκ που έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League.

Ο Manzambi μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις στη μεσαία γραμμή και είναι αρκετά καλός και στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

4. Ricardo Pepi (Ηνωμένες Πολιτείες)

Ηλικία: 23 | Θέση: Επιθετικός | Ομάδα: Αϊντχόφεν

Σκόραρε 19 γκολ, συμπεριλαμβανομένων έξι στα τελευταία πέντε παιχνίδια του, καθώς η PSV κατέκτησε τον ολλανδικό τίτλο την περασμένη σεζόν. Ο Pepi έχει επίσης 13 γκολ σε 35 διεθνείς συμμετοχές, αλλά έπαιξε μόνο 36 λεπτά για τις ΗΠΑ μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου φέτος.

5. Nico Paz (Αργεντινή)

Ηλικία: 21 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Κόμο

6. Gessime Yassine (Μαρόκο)

Ηλικία: 20 | Θέση: Δεξί Εξτρέμ | Ομάδα: Στρασμπούργκ

Ο «μπαλαντέρ» του Μαρόκου, Yassine, βρισκόταν στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα προτού αλλάξει τη γαλλική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Δουνκέρκη με την πλούσια Στρασμπούρ, η οποία πλήρωσε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στη Ligue 1 τον Ιανουάριο.

7. Lucas Herrington (Αυστραλία)

Ηλικία: 18 | Θέση: Κεντρικός Αμυντικός | Ομάδα: Κολοράντο Ράπιντς

Κατάγεται από το Μπρίσμπεϊν και μετακόμισε στις ΗΠΑ μόλις τον Ιανουάριο έναντι ποσού ρεκόρ για τον σύλλογο, και τα έχει πάει αρκετά καλά στο Major League Soccer για να κερδίσει μια θέση στην αποστολή της Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

8. Kerim Alajbegovic (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Ηλικία: 18 | Θέση: Εξτρέμ | Ομάδα: Red Bull Σάλτσμπουργκ

Είχε μια τόσο εντυπωσιακή σεζόν στη Σάλτσμπουργκ που η πρώην ομάδα του, Μπάγερ Λεβερκούζεν, ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς μετά από μόλις μία σεζόν.

9. Can Uzun (Τουρκία)

Ηλικία: 20 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Γεννημένος στη Γερμανία επιθετικός μέσος που έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς της Άιντραχτ Φρανκφούρτης από τότε που ήρθε από τη Νυρεμβέργη πριν από δύο χρόνια.

Σκόραρε πέντε γκολ και έδωσε τρεις ασίστ στα πρώτα πέντε παιχνίδια της Φρανκφούρτης στην Bundesliga την περασμένη σεζόν, προτού οι τραυματισμοί περιορίσουν τη συμμετοχή του κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

10. Armando Gonzalez (Μεξικό)

Ηλικία: 23 | Θέση: Επιθετικός | Ομάδα: Τσίβας Γκουανταλαχάρα

Σημείωσε 25 γκολ για την Γκουανταλαχάρα την περασμένη σεζόν, κέρδισε την πρώτη του συμμετοχή με το Μεξικό τον Νοέμβριο και σκόραρε το πρώτο του διεθνές γκολ τον Φεβρουάριο.



11. Ayyoub Bouaddi (Μαρόκο)

Ηλικία: 18 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Λιλ

Ο Bouaddi έκανε το ντεμπούτο του για τη Λιλ στο Conference League τρεις ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 16 ετών του και έχει παίξει επίσης στο Champions League και στο Europa League, οπότε έχει ήδη μεγάλη εμπειρία και ωριμότητα.

12. Houssem Aouar (Αλγερία)

Ηλικία: 27 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Αλ - Ιτιχάντ

Ένας προικισμένος δημιουργός μέσος που σκόραρε 15 γκολ φέτος για την Al-Ittihad στη Saudi Pro League, έχει ξαναβρεί τη φόρμα που τον έκανε ένα από τα πιο καυτά ονόματα της Ευρώπης πριν από μερικά χρόνια.

13. Alessandro Circati (Αυστραλία)

Ηλικία: 22 | Θέση: Κεντρικός Αμυντικός | Ομάδα: Πάρμα

Ο πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές της Ιταλίας, ο οποίος μετακόμισε στην Αυστραλία σε ηλικία ενός έτους, έγινε ο νεότερος αρχηγός των Socceroos από το 1981 όταν πήρε το περιβραχιόνιο εναντίον της Νέας Ζηλανδίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, και πρόκειται να αποτελέσει βασικό κομμάτι της αμυντικής τους γραμμής.

14. Ali Jasim (Ιράκ)

Ηλικία: 22 | Θέση: Αριστερό Εξτρέμ | Ομάδα: Κόμο (δανεικός στην Αλ - Ναΐμα το 2025-26)

Ο Jasim ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Ασιατικό Κύπελλο Κ-23 στις αρχές του 2024, τραβώντας την προσοχή της Κόμο, η οποία αποφάσισε να ρισκάρει με έναν παίκτη που είχε ήδη φύγει μια φορά από το Ιράκ για μια ανεπιτυχή προσπάθεια να παίξει στην Τουρκία.

15. Mohamed Amoura (Αλγερία)

Ηλικία: 26 | Θέση: Επιθετικός ή Εξτρέμ | Ομάδα: Βόλφσμπουργκ

Ο δεύτερος Αλγερινός παίκτης, ο Amoura, σκόραρε 10 γκολ στα τελευταία έξι προκριματικά τους παιχνίδια και παρόλο που υποβιβάστηκε με τη Βόλφσμπουργκ αυτή τη σεζόν, η φόρμα του με την εθνική ομάδα ήταν καλύτερη από τις εμφανίσεις του στον σύλλογο.

16. Luis Suarez (Κολομβία)

Ηλικία: 28 | Θέση: Επιθετικός | Ομάδα: Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μπορεί να μην προκαλεί τα ίδια πρωτοσέλιδα με τον Ουρουγουανό συνονόματό του, αλλά ο επιθετικός της Σπόρτινγκ έχει κάνει θραύση στην Πορτογαλία φέτος, σκοράροντας το απίστευτο νούμερο των 38 γκολ στην πρώτη του σεζόν στον σύλλογο.

17. Brian Gutierrez (Μεξικό)

Ηλικία: 22 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Tσίβας ντε Γκουανταλαχάρα

Έχει παίξει ρόλο σε επτά από τα οκτώ παιχνίδια του Μεξικού το 2026, λειτουργώντας ως μια «φωτεινή σπίθα» σε έναν σχηματισμό 4-1-4-1, και θα μπορούσε να ξεσηκώσει πραγματικά το κοινό της πατρίδας του.

18. Bazoumana Toure (Ακτή Ελεφαντοστού)

Ηλικία: 20 | Θέση: Αριστερό Εξτρέμ | Ομάδα: Χόφενχαϊμ

Σε 30 παιχνίδια πρωταθλήματος φέτος, έχει μοιράσει 12 ασίστ για τη Χόφενχαϊμ, ενώ σκόραρε επίσης δύο φορές σε τρεις εμφανίσεις ως αλλαγή στο περσινό χειμερινό Κύπελλο Εθνών της Αφρικής, οδηγώντας σε εκκλήσεις προς τον ομοσπονδιακό προπονητή να του βρει μια θέση στο αρχικό σχήμα.

19. Ibrahim Maza (Αλγερία)

Ηλικία: 20 | Θέση: Μέσος | Ομάδα: Μπάγερ Λεβερκούζεν

Είναι ένας τεχνίτης που του αρέσει να παίρνει τη μπάλα στις ζώνες ανάμεσα στο κέντρο και την άμυνα και, ήδη στην Αλγερία, κάνουν συγκρίσεις μεταξύ αυτού και του Riyad Mahrez, ο οποίος αποτελεί το είδωλο της εθνικής τους ομάδας εδώ και πολύ καιρό.

20. Luka Vuskovic (Κροατία)

Ηλικία: 19 | Θέση: Κεντρικός Αμυντικός | Ομάδα: Τότεναμ (δανεικός στο Αμβούργο 2025-26)

Η Τότεναμ δεν φημίζεται για τις πολλές σπουδαίες αποφάσεις της στο μεταγραφικό παζάρι τα τελευταία χρόνια, αλλά όταν απέκτησε τον Luka Vuskovic από τη Χάιντουκ Σπλιτ το καλοκαίρι του 2025, ήταν μπροστά από την εποχή της.

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια συμφωνία που είχε κλειστεί 18 μήνες νωρίτερα. Στη συνέχεια ο Vuskovic, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στη Χάιντουκ στα 16 του, πέρασε μια επιτυχημένη σεζόν ως δανεικός στο Βέλγιο με τη Βέστερλο και ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά των μικρών εθνικών ομάδων της Κροατίας μέχρι το επίπεδο της Κ-21.