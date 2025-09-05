Μουντιάλ 2026, Eθνική Ελλάδος: Οι γελαστές φατσούλες με τα κοφτερά δόντια!

Ήταν βράδυ Κυριακής. 23 Μαρτίου 2025 έγραφε το ημερολόγιο με την Ελλάδα να... παρτάρει στη Γλασκώβη, να επικρατεί διά περιπάτου με 3-0 της Σκωτίας, σε μια παράσταση που μας έμεινε αξέχαστη.

Όχι μόνο επειδή εκείνο το αποτέλεσμα έστειλε ξανά την «γαλανόλευκη», μετά από πολλά χρόνια, στο πάνω ράφι των εθνικών ομάδων, αλλά κυρίως γιατί είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια αυτό που... έρχεται από το μέλλον. Τον Ντέλια και τον Καρέτσα, τον Τζολάκη και τον Βαγιαννίδη, τον Ζαφείρη και τον Μουζακίτη, τον Τζόλη και τον Κουλιεράκη. Μαζί και όλα τα άλλα παιδιά που υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μας έδωσαν απλόχερα το δικαίωμα να χαμογελάμε ξανά, να αισιοδοξούμε πως δεν θα αργήσει η στιγμή της συμμετοχής σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά κυρίως κέρδισαν με το «ποδοσφαιρικό σπαθί τους» την επιθυμία όλων να τους ξαναδούμε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr