Μουντιάλ 2026: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά έρευνα για τον Μπάλογκαν

Μπορεί οι ΗΠΑ να έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου χάνοντας με το βαρύ 4-1 από το Βέλγιο, εντούτοις το... τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης καλά κρατεί.

Αυτό, φυσικά, λόγω του Φόλαριν Μπάλογκαν, που αγωνίστηκε κανονικά παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο ματς των Αμερικανών, κατόπιν απόφασης της FIFA.

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