Μουντιάλ 2026: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά έρευνα για τον Μπάλογκαν

Μπορεί οι ΗΠΑ να έμειναν εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου χάνοντας με το βαρύ 4-1 από το Βέλγιο, εντούτοις το... τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης καλά κρατεί.
Αυτό, φυσικά, λόγω του Φόλαριν Μπάλογκαν, που αγωνίστηκε κανονικά παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο ματς των Αμερικανών, κατόπιν απόφασης της FIFA.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- «Τα έβαλε» με τον Όμηρο η Λουπίτα Νιόνγκο: Η δήλωση για τις γυναίκες που άναψε «φωτιές» στο διαδίκτυο
- Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι με ντεκολτέ που κόβει την ανάσα
- «Τώρα που σε ξέρουν όλοι, μουτζώνεις τον κόσμο;» – Η απίστευτη ιστορία της Λιάνας Κανέλλη
- Λύκοι στη Μακεδονία υιοθέτησαν αδέσποτο κουτάβι, και το φροντίζουν καλύτερα από ανθρώπους
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.