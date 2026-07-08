Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν έχει αγώνες σήμερα - Το πρόγραμμα ως τον τελικό

Ύστερα από εβδομάδες συνεχούς αγωνιστικής δράσης, το Μουντιάλ 2026 κάνει την πρώτη του παύση, καθώς η Τετάρτη 8 Ιουλίου είναι η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης χωρίς ούτε έναν προγραμματισμένο αγώνα.

Από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν καθημερινά πολλαπλές αναμετρήσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων και την πρόοδο των νοκ άουτ, ο αριθμός των αγώνων μειώνεται φυσιολογικά, καθώς οι ομάδες αποκλείονται.

Πλέον απομένουν μόλις οκτώ ομάδες στη διοργάνωση, γεγονός που σημαίνει ότι απομένουν επτά αγώνες μέχρι την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, συν ο μικρός τελικός.

Γιατί υπάρχει διακοπή στο πρόγραμμα;

Η FIFA επέλεξε να αφήσει κενά μεταξύ των αγώνων, ώστε οι ομάδες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ξεκούρασης και αποκατάστασης πριν από τις κρίσιμες αναμετρήσεις της τελικής φάσης.

Οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, ενώ θα ακολουθήσει νέο ρεπό τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, πριν από τους δύο ημιτελικούς που είναι προγραμματισμένοι για τις 14 και 15 Ιουλίου.

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, τέσσερις ημέρες μετά τους ημιτελικούς, δίνοντας στις δύο φιναλίστ επιπλέον χρόνο προετοιμασίας και αποκατάστασης.

Γιατί κρίθηκαν απαραίτητα τα ρεπό

Οι επιπλέον ημέρες ξεκούρασης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές στη φετινή διοργάνωση, καθώς το νέο φορμάτ με 48 ομάδες περιλαμβάνει έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ.

Μια ομάδα που θα φτάσει μέχρι τον τελικό θα έχει δώσει συνολικά οκτώ αγώνες, ενώ παράλληλα θα έχει ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα ανάμεσα στις τρεις διοργανώτριες χώρες, αντιμετωπίζοντας και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού στη Βόρεια Αμερική.

Πότε δεν θα υπάρχουν ξανά αγώνες

Μετά τη διακοπή της 8ης Ιουλίου, θα υπάρξουν ακόμη τρεις ημέρες χωρίς αγωνιστική δράση πριν ολοκληρωθεί το τουρνουά:

13 Ιουλίου, πριν από τους ημιτελικούς.

16 Ιουλίου, μετά τους ημιτελικούς.

17 Ιουλίου, ώστε οι φιναλίστ να προετοιμαστούν για τον τελικό.

Η δράση θα επιστρέψει στις 18 Ιουλίου με τον μικρό τελικό, ενώ το Μουντιάλ 2026 θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί στο MetLife Stadium.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των αγώνων

Η αγωνιστική δράση του Μουντιάλ 2026 επιστρέφει την Πέμπτη 9 Ιουλίου με την πρώτη αναμέτρηση της προημιτελικής φάσης, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ακολουθεί ο δεύτερος προημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, ενώ το Σάββατο 11 Ιουλίου ολοκληρώνεται η φάση των «8» με τα παιχνίδια Νορβηγία – Αγγλία και Αργεντινή – Ελβετία.

Στη συνέχεια, οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 14 και 15 Ιουλίου, ο μικρός τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου, ενώ η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πέσει στις 19 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο MetLife Stadium.