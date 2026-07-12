Η Αργεντινή υπέφερε, έφτασε μία ακόμα φορά στα όρια της, αλλά τελικά νίκησε με 3-1 στην παράταση (1-1 στα 90') την εξαιρετική-ηρωική Ελβετία, που έπαιζε με 10 παίκτες από το 72', στον 100ο αγώνα-και τελευταίο προημιτελικό- του Μουντιάλ 2026, στο «Kansas City Stadium» και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στην Ατλάντα (15/7-22:00), διεκδικώντας μια θέση στον τελικό.

Το πρώτο γκολ του Αλέξις Μακ Άλιστερ (10’) στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, από ασίστ (2η στο τουρνουά)-κόρνερ του Λιονέλ Μέσι, ήταν αυτό που χώρισε τις δύο ομάδες στο ημίχρονο, στην πρώτη φορά που η Ελβετία έμεινε πίσω σε έναν αγώνα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εκτός από το γκολ του μέσου της Λίβερπουλ το πρώτο ημίχρονο δεν πρόσφερε κάτι ξεχωριστό. Η κυριαρχία της Ελβετίας, αν και σταθερή αλλά χωρίς μεγάλη έμπνευση, δεν απέφερε τίποτα περισσότερο από ένα χαμένο τετ-α-τετ του Εμπολό απέναντι στον Μαρτίνες στο 32ο λεπτό.

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Οι Ελβετοί - στον πρώτο τους προημιτελικό μετά 72 χρόνια - μπήκαν αποφασισμένοι στην επανάληψη και αφού προειδοποίησαν, με τον Μαρτίνες να σταματάει τις ευκαιρίες Εντόι (65’/κεφαλιά) και Τζάκα (66’/σουτ), ισοφάρισαν (67’) με διαγώνιο σουτ του Νταν Εντόι.

Λίγο μετά (72’) τα δεδομένα άλλαξαν, αφού αποβλήθηκε, για θέατρο, ο Εμπολό, μετά εξέταση του VAR.

Η Αργεντινή ανέβηκε, πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες αλλά δεν τα κατάφερε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, όταν όλα...έδειχναν πέναλτι, στο 112' τον...γρίφο «έλυσε» ο Χουλιάν Άλβαρες με γκολ-ζωγραφιά έξω από τη μεγαλή περιοχή (28 μέτρα/ ταχύτητα 80 χλμ.), διαμορφώνοντας το 2-1.

Στις καθυστερήσεις (120+1) ο Λαουτάρο Μαρτίνες,...έδωσε τη χαριστική βολή στους Ελβετούς, διαμορφώνοντας-σε αντεπίθεση- το τελικό 3-1.

Έτσι οι Αργεντινοί, οι κάτοχοι του τίτλου, θα στοχεύσουν στον έβδομο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας ήδη κερδίσει τρεις.

Πριν από τον αγώνα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μέσου της Νότιας Αφρικής, Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών.

Οι συνθέσεις

Διαιτητής: Ζοάο Πίντο Σίλβα Πινέιρο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Αλμάντα, Λαουτάρο Μαρτίνες, Λόπες -

Κόκκινες: Εμπολό (δύο κίτρινες)

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα (85' Μοντιέλ), Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιάφικο (78' Νίκο Γκονσάλες), Παρέδες (110' Λόπες), Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες (Αλμάντα 91'), Ντε Πολ (85' Λαουτάρο Μαρτίνες), Μέσι, Άλβαρες

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (95' Ζασάρι), Ελβέντι, Ακαντζί, Ροντρίγκες (90+5 Κομέρτ), Τζάκα, Φρόιλερ (116' Βάργκας), Εντόι (86' Αμνούνι), Σόου (86' Βίντμερ), Ρίντερ (86' Μουχέιμ), Εμπολό