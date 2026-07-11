Στα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να εντυπωσιάζει στο Μουντιάλ 2026, ενώ παράλληλα προβάλλει την εικόνα ενός «ζώου» που καθοδηγείται από την αποστολή του με την εθνική Αργεντινής, της οποίας θα ηγηθεί και στον προημιτελικό της Κυριακής (12/7, 04:00) με αντίπαλο την Ελβετία.

Ο «ψύλλος με τα χρυσά πόδια» δεν βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο όπως όταν ήταν στο αποκορύφωμα της καριέρας του, καθώς πλέον συνηθίζει να περπατά ενώ όλοι οι συμπαίκτες του τρέχουν, κάνουν τάκλιν και τον υποστηρίζουν με κάθε τρόπο. Αλλά αυτό μοιάζει περισσότερο με στρατηγική παρά με περιορισμό, έναν τρόπο προσαρμογής στον Μέσι του σήμερα.

«Του αρέσει να μένει έξω και μερικές φορές του αρέσει να σταματά μπροστά από την εστία σε θέση οφσάιντ. Αυτό δεν σημαίνει ότι παίζουν με έναν παίκτη λιγότερο, αλλά μάλλον ότι έχουν έναν παίκτη λιγότερο στην αντεπίθεση. Αυτό ακριβώς τον κάνει τόσο επικίνδυνο, επειδή μπορεί να βρεθεί αμαρκάριστος», παρατήρησε ο προπονητής της Αυστρίας, Ραλφ Ράνγκνικ.

Διαβάστε περισσότερα: Η «αστυνομία του μπότοξ» ξαμολήθηκε στα socials και «δικάζει» τους ύποπτους παίκτες

Παρά την ακριβή ανάλυση που έγινε την παραμονή του αγώνα τους, ο έμπειρος τεχνικός εντυπωσιάστηκε από δύο εξαιρετικές στιγμές του Μέσι στην ήττα με 2-0 από την «αλμπισελέστε» στην φάση των ομίλων.

Ο «pulga» γνωρίζει άριστα πώς να εξοικονομεί ενέργεια και να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή, ακόμη και αργά στο παιχνίδι, όπως απέδειξε στους «16» εναντίον της Αιγύπτου (3-2), με μια ασίστ κι' ένα γκολ μέσα σε πέντε λεπτά.

«Ειλικρινά, δεν έχει σημασία εάν ο κόσμος λέει ότι περπατάει στο γήπεδο, γιατί στο ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει αυτός που τρέχει περισσότερο. Αλλά αυτός που παίζει καλύτερα, και κανείς δεν παίζει σαν αυτόν», έγραψε η αργεντίνικη εφημερίδα «Clarín», ενώ το BBC, ανέφερε: «Ο Μέσι παρατηρεί. Ο Μέσι περιμένει. Ο Μέσι εξοικονομεί ενέργεια για τις στιγμές που μετράνε. Το σώμα μπορεί να είναι πιο αργό, αλλά ο εγκέφαλος παραμένει τόσο κοφτερός όσο μια λεπίδα. Η ιδιοφυΐα, ωστόσο, είναι μόνιμη».

Στο Μουντιάλ 2026, ο παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι διαθέτει εκπληκτικά στατιστικά, με οκτώ γκολ σε πέντε αγώνες, όσα έχει πετύχει ο Κιλιάν Μπαπέ, ενώ ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ (7 γκολ) και ο Χάρι Κέιν (6 γκολ).

Και θα μπορούσε να είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό γκολ, εάν δεν είχε χάσει τα δύο πέναλτι, εναντίον της Αυστρίας και της Αιγύπτου. Αυτές οι χαμένες ευκαιρίες απογοήτευαν τον αρχηγό της Αργεντινής κάθε φορά, και μετέτρεψε την απογοήτευσή του σε κινητήρια δύναμη, ανακτώντας την θέση του ως παίκτης που οι συμπαίκτες του σέβονται και στον οποίο αφιερώνουν όλες τους τις προσπάθειες.

«Ο Μέσι είναι η ισορροπία μας, ο οδηγός μας, ο ηγέτης μας», τόνισε ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα γι' αυτόν».

«Στο 2-0 υπέρ της Αιγύπτου, είδαμε ότι κάτι είχε αλλάξει», είπε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο Fox Sports και συνέχισε: «Είχε γίνει... ζώο, ήταν σε αποστολή και δεν επρόκειτο να αφήσει το θήραμά του. Όταν πηγαίνει για... κυνήγι, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει».

«Με τον Λέο, μερικές φορές δεν πρέπει να ξυπνάς το θηρίο», συμφώνησε ο Τιερί Ανρί, ο πρώην συμπαίκτης του στην Μπάρτσα. Και ο πρώην Γάλλος επιθετικός αφηγήθηκε μια προπόνηση όπου ο Αργεντινός, δυσαρεστημένος που δέχτηκε ένα γκολ μετά από αυτό που θεώρησε λάθος διαιτησίας, πήρε την κατάσταση στα χέρια του:

«Κοιτούσαμε τα μάτια του και βλέπαμε ότι έχει ξεφύγει από τα καθέκαστα. Πηγαίνει για την μπάλα και σκοράρει τρία γκολ στην σειρά: σκοράρει αμέσως, σου κλέβει την μπάλα, σκοράρει ξανά, την παίρνει πίσω, σκοράρει ξανά, μετά γυρίζει και λέει: «Την επόμενη φορά, δώσε φάουλ». Και όλοι λέγαμε: «Ναι, ναι, την επόμενη φορά δώσε φάουλ», γιατί είναι απλά ασταμάτητος όταν μπαίνει σε αυτήν την κατάσταση».