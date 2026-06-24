Μουντιάλ 2026: Η επική αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ερώτηση για τον Μέσι

Δύο ρεκόρ κατάφερε να καταρρίψει το βράδυ της Τρίτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού πέτυχε τα δύο από τα πέντε γκολ της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (5-0) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα αλλά και ο μεγαλύτερος ηλικιακά (41 ετών) που πετυχαίνει «ντοπιέτα» στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, μετά τις αγωνιστικές του επιτυχίες έγινε viral για διαφορετικούς ρόλους.

Όταν σούπερ σταρ της Αλ Νασρ ρωτήθηκε για τον Λιονέλ Μέσι. Πριν καν ολοκληρώσει την ερώτηση ο δημοσιογράφος ο Κριστιάνο πήρε τον λόγο και με έντονο ύφος αποκρίθηκε «Επόμενη ερώτηση», δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του.

Έπειτα ρωτήθηκε ξανά για τον Αργεντίνο μάγο, και αυτή τη φορά αποφάσισε να απαντήσει, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο Μέσι, ενώ τόνισε πως και ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται να τον ρωτάνε μόνο για τον Pulga.

😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢



‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I — Diario SPORT (@sport) June 23, 2026

🚨 Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026



