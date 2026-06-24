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Μουντιάλ 2026: Η επική αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ερώτηση για τον Μέσι

Δύο ρεκόρ και μια viral αντίδραση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο την Τρίτη (23/6) στο Μουντιάλ 2026. Πώς αντέδρασε σε ερώτηση για τον Μέσι;

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Κριστιάνο Ρονάλντο
Κριστιάνο Ρονάλντο | EPA/SAM WASSON/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Δύο ρεκόρ κατάφερε να καταρρίψει το βράδυ της Τρίτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού πέτυχε τα δύο από τα πέντε γκολ της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (5-0) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα αλλά και ο μεγαλύτερος ηλικιακά (41 ετών) που πετυχαίνει «ντοπιέτα» στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ωστόσο, μετά τις αγωνιστικές του επιτυχίες έγινε viral για διαφορετικούς ρόλους.

Όταν σούπερ σταρ της Αλ Νασρ ρωτήθηκε για τον Λιονέλ Μέσι. Πριν καν ολοκληρώσει την ερώτηση ο δημοσιογράφος ο Κριστιάνο πήρε τον λόγο και με έντονο ύφος αποκρίθηκε «Επόμενη ερώτηση», δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του.

Έπειτα ρωτήθηκε ξανά για τον Αργεντίνο μάγο, και αυτή τη φορά αποφάσισε να απαντήσει, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει τι κάνει ο Μέσι, ενώ τόνισε πως και ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται να τον ρωτάνε μόνο για τον Pulga.


 

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