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Μουντιάλ 2026: Το μεγάλο φαβόρι σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta

Ο υπερυπολογιστής της Opta έδωσε τις δικές του προβλέψεις του για το νικητή του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά και από την ολοκλήρωση της φάσης των «32».

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Μουντιάλ 2026
Μουντιάλ 2026 | Shutterstock
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Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προχωράμε ολοταχώς για τους «16». Ισάριθμες ομάδες θα αγωνιστούν στην επόμενη φάση με στόχο την πρόκριση στους 8 καλύτερους του τουρνουά, όμως μία χώρα θα είναι αυτή που θα κατακτήσει ολόκληρη τη διοργάνωση.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ, ο υπερυπολογιστής της Opta παρουσίασε τις δικές τους προβλέψεις για το ποιά ομάδα θα καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου.

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