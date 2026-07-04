Μουντιάλ 2026: Το μεγάλο φαβόρι σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta

Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και προχωράμε ολοταχώς για τους «16». Ισάριθμες ομάδες θα αγωνιστούν στην επόμενη φάση με στόχο την πρόκριση στους 8 καλύτερους του τουρνουά, όμως μία χώρα θα είναι αυτή που θα κατακτήσει ολόκληρη τη διοργάνωση.
Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των νοκ-άουτ, ο υπερυπολογιστής της Opta παρουσίασε τις δικές τους προβλέψεις για το ποιά ομάδα θα καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου.
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