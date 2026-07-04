Μουντιάλ 2026: Πέρασαν Αργεντινή, Αίγυπτος και Κολομβία – Το «έπος» του Σαλάχ και το θρίλερ του Μέσι

Ολοκληρώθηκε η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, επιφυλάσσοντας ιστορικές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις!

Η Αίγυπτος πανηγύρισε μια ανεπανάληπτη επιτυχία, καθώς προκρίθηκε για παρθενική φορά στην ιστορία της στους «16» ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του «Φαραώ» Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε εκτός την Αυστραλία, επικρατώντας με 4-2 στη ρουλέτα των πέναλτι, έπειτα από το ισόπαλο 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης.

Από την άλλη πλευρά, η παρέα του Λιονέλ Μέσι τα βρήκε εξαιρετικά σκούρα απέναντι στο εντυπωσιακό Πράσινο Ακρωτήρι. Η «Αλμπισελέστε» χρειάστηκε τον επιπλέον χρόνο της παράτασης για να πάρει τη νίκη με 3-2 (1-1 τα 90 λεπτά). Ο «Pulga» βρήκε ξανά δίχτυα, φτάνοντας τα επτά τέρματα στη φετινή διοργάνωση και τα είκοσι συνολικά στην ιστορία του θεσμού.

Η Κολομβία εξασφάλισε την πρόκριση πολύ πιο άνετα απ' όσο υποδηλώνει το τελικό 1-0 κόντρα στη Γκάνα. Η χώρα του Κολόμβου δημιούργησε προϋποθέσεις και για άλλα γκολ, όμως ο τερματοφύλακας Ζίγκι κράτησε το σκορ στα επίπεδα του 1-0. Έτσι, οι Νοτιοαμερικανοί συνεχίζουν στη διοργάνωση, ενώ οι Αφρικανοί παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι.

Στα διασταυρώματα της επόμενης φάσης, η «Ασημένια» θα αναμετρηθεί με την Αίγυπτο, ενώ η Κολομβία θα βρει απέναντί της την Ελβετία, η οποία νωρίτερα είχε αφήσει εκτός την Αλγερία νικώντας την με 2-0.