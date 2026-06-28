Μουντιάλ 2026: Το νέο ρεκόρ που έσπασε ο Μέσι - Πρόκριση για Αργεντινή, Κροατία, Κονγκό

Πρόκριση για την Αργεντινή στους ομίλους του Μουντιάλ 2026 με τον Λιονέλ Μέσι να σπάει νέο ρεκόρ και να γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια Μουντιάλ.

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων Κροατίας - Γκάνας, Κονγκό - Ουζμπεκιστάν, Κολομβίας - Πορτογαλίας, Ιορδανίας - Αργεντινής.

Στο παρα πέντε στη 2η θέση η Κροατία με 2-1 κόντρα στην Γκάνα

Η Κροατία προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου με τη νίκη της 2-1 επί της Γκάνας στη Φιλαδέλφεια.

Το σουτ του Βλάσιτς στο 17' από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε, αλλά στο 31΄, περίπου από το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς έκανε το 1-0.

Οι Αφρικανοί ισοφάρισαν στο 73' μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν, αλλά οι Κροάτες έδβσαν άμεση απάντηση.

Έτσι, στο 83' ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Ο Ζλάτκο Νταλιτς, Ομοσπονδιακός Τεχνικός Κροατίας δήλωσε: «Δεν πρόκειται να ενθουσιαστούμε από την πρόκριση. Θα προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και τον επόμενο. Ο Λούκα Μόντριτς ήταν πραγματικά φανταστικός. Όπως ήταν σε όλη του την καριέρα, έτσι ήταν και απόψε. Και χαίρομαι πολύ που έτσι εξελίχθηκε η κατάσταση απόψε».

«Υπάρχει ένας βαθμός απογοήτευσης στην ομάδα. Ξέραμε ότι υπήρχε η ευκαιρία να κερδίσουμε τον όμιλο. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας, η φιλοδοξία μας και υπήρχε η πιθανότητα. Οπότε, φυσικά, ήταν απογοητευτικό. Δεν το έχουμε κάνει αυτό, αλλά πρέπει να πάρουμε τα θετικά και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον επόμενο γύρο. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο τουρνουά», δήλωσε ο επιθετικός της Γκάνας, Μπράντον Τόμας-Ασαντε.

Πρώτη θέση για την (ανώτερη) Κολομβία, παρά το 0-0 με τους Πορτογάλους

Χωρίς γκολ και νικητή (0-0) έληξε η μεγάλη μάχη της Κολομβίας με την Πορτογαλία για την 3η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, όμως το «Χ» ήταν αρκετό για να δώσει στους Κολομβιανούς την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο και να τους «στείλει» απέναντι στην Γκάνα στη φάση των «32». Στον αντίποδα, οι Πορτογάλοι που είχαν ως κορυφαίο παίκτη τους τον γκολκίπερ Ντιόγο Κόστα, έμειναν δεύτεροι στο γκρουπ και θα αντιμετωπίσουν στο πρώτο ματς των νοκ-άουτ την Κροατία του Λούκα Μόντριτς.

Η Κολομβία ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίωρο χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους Κόρδοβα (1’, κεφαλιά λίγο άουτ) και Αρίας (18’ απόκρουση Ντιόγο Κόστα, 22’ απόκρουση πάνω στη γραμμή του Ρουμπέν Νέβες). Οι Πορτογάλοι «ξύπνησαν» μετά το 30’ και στο 39’ έχασαν μία απίθανη τριπλή ευκαιρία.

Αρχικά ο Βάργκας απέκρουσε το πλασέ του Μπρούνο Φερνάντες, στη συνέχεια οι αμυντικοί έβαλαν «στοπ» στο ανάποδο ψαλίδι του Ρονάλντο και στο φινάλε της φάσης το πολύ δυνατό σουτ του Νέβες πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Ντιόγο Κόστα απέκρουσε άλλο ένα φοβερό σουτ του Χάμες στο 45’+2’, ενώ συνέχισε τις μεγάλες επεμβάσεις του στο 60’ με το σουτ του Αρίας που έβγαλε με υπερένταση στη γωνία του.

Στο 89’ ο Ρούμπεν Ντίας έδιωξε πάνω στη γραμμή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Λουίς Σουάρες πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια. Η Κολομβία σκόραρε στο 90’+2’ με τον Ντάβιντσον Σάντσες όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με επιβεβαίωση και του VAR για οριακό οφσάιντ της... μύτης του παπουτσιού του Κολομβιανού στόπερ, με το 0-0 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

Κίτρινες: 87’ Πουέρτα

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Λουκουμί, Σαντιάγο Αρίας (87’ Μουνιός), Πουέρτα, Μασάδο, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (76’ Κιντέρο), Γιόν Αρίας (76’ Καστάνιο), Λέρμα (60’ Ρίος), Λουίς Ντίας, Κόρδοβα (60’ Σουάρες).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (46’ Νταλότ), Μέντες (90’+3’ Νούνιες), Φερνάντες, Ρουμπέν Νέβες (46’ Ζοάο Νέβες), Βιτίνια (70’ Σαμού Κόστα), Ζοάο Φέλιξ (71’ Λεάο), Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ιορδανία - Αργεντινή 1-3: Ο Μέσι σκόρερ για 7ο σερί ματς

Η Αργεντινής προκρίθηκε με 1-3 επί της Ιορδανίας στους ομίλους του Μουντιάλ 2026, με την Αλμπισελέστε να κάνει το 3/3 και να συνεχίζει στη φάση των «32», όπου και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (4/7, 01:00).

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και πάλι για την Αλμπισελέστε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ (που κέρδισε ο ίδιος) στο 80', έφτασε τα 6 γκολ στο φετινό τουρνουά και συνολικά τα 19 στην ιστορία του θεσμού, όμως πέραν αυτού, κατάφερε να σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ.

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια Μουντιάλ.

Η αρχή έγινε στο πρώτο νοκ-άουτ ματς στη διοργάνωση του Κατάρ το 2022, όταν και βρήκε δίχτυα απέναντι στην Αυστραλία (2-1). Ακολούθησε ένα ακόμη γκολ κόντρα στην Ολλανδία (2-2, 4-3 πεν.) και ένα απέναντι στην Κροατία στον ημιτελικό (3-0).

Έπειτα, ήρθε η «ντοπιέτα» στον ανεπανάληπτο τελικό με τη Γαλλία (3-3, 4-2 πεν.) όπου η Αλμπισελέστε σήκωσε ψηλά το τρόπαιο, ενώ στην τρέχουσα διοργάνωση σκόραρε σε κάθε ένα από τα τρία ματς των ομίλων, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Πανηγυρική πρόκριση με ανατροπή για το Κονγκό (3-1 το Ουζμπεκιστάν)

Με «χρυσούς» σκόρερ τους Βισά (68’ πέν., 90’+1’) και Μαγιελέ (78’) η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νίκησε το Ουζμπεκιστάν 3-1 -με ανατροπή- στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026, τερμάτισε στην 3η θέση του 11ου ομίλου και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη φάση των «32» ως μία απ’ τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων.

Στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο άνοιξε το σκορ στο 10’ με το υπέροχο γκολ του Σομουρόντοβ ο οποίος πέρασε την μπάλα με «λόμπα» πάνω απ’ τον τερματοφύλακα κι έκανε το 1-0.

Στο 18’ ακυρώθηκε γκολ του Εμπουκού για επιθετικό φάουλ στην εκκίνηση της φάσης, για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης για τους Κονγκολέζους στο 68’ με το πέναλτι του Βισά. Το Κονγκό πίεσε ακόμη περισσότερο για το γκολ της νίκης κι εντέλει δικαιώθηκε στο φινάλε χάρις στα τέρματα του Μαγιελέ και του Βισά, που έστειλαν την ομάδα τους στους «32» του Μουντιάλ 2026, σε μία ιστορική στιγμή για τους Αφρικανούς.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 21’ Σαντίκι, 45’+5’ Εμπουκού, 62’ Μουτουσαμί - 43’ Κουσάνοβ, 48’ Νασρουλάεβ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Φαν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (83’ Καγιεμπέ), Εμπουκού (72’ Ελία), Μουτουσάμι (72’ Μουκάου), Σαντίκι, Σιπενγκά (72’ Μπονγκοντά), Μπακαμπού (51’ Μαγιελέ), Βισά.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Νεμάτοβ, Κουσάνοβ, Αλιγιόνοβ, Ασουρμάτοβ, Νασρουλάεβ, Ουρόζοβ, Μοζγκοβόι (82’ Ισκαντέροβ), Σουκούροβ (59’ Καμρομπέκοβ), Καμντάμοβ (59’ Γκάνιεβ), Φαγζουλάεβ (73’ Ουρούνοβ), Σομουρόντοβ.