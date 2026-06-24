Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλινγκχαμ γλίτωσε την αποβολή παρά τον νέο κανονισμό

Τυχερός φαίνεται πως στάθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κατά τη διάρκεια της «λευκής» ισοπαλίας της Αγγλίας με τη Γκάνα, για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που αναδείχθηκε και Man of the Match στο φινάλε, έκανε μια ενέργεια που βάσει των νέων κανονισμών της FIFA, τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα, ωστόσο τη... σκαπούλαρε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr