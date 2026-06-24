Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλινγκχαμ γλίτωσε την αποβολή παρά τον νέο κανονισμό

Τυχερός φαίνεται πως στάθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κατά τη διάρκεια της «λευκής» ισοπαλίας της Αγγλίας με τη Γκάνα, για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που αναδείχθηκε και Man of the Match στο φινάλε, έκανε μια ενέργεια που βάσει των νέων κανονισμών της FIFA, τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα, ωστόσο τη... σκαπούλαρε.
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