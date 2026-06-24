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Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλινγκχαμ γλίτωσε την αποβολή παρά τον νέο κανονισμό

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ γλίτωσε την αποβολή στο ματς της Αγγλίας με την Γκάνα (0-0, 23/6), παρότι υπάρχει αλλαγή κανονισμού για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

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Τζουντ Μπέλιγχαμ
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τη φανέλα της Αγγλίας | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GREG M. COOPER
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Τυχερός φαίνεται πως στάθηκε ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, κατά τη διάρκεια της «λευκής» ισοπαλίας της Αγγλίας με τη Γκάνα, για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που αναδείχθηκε και Man of the Match στο φινάλε, έκανε μια ενέργεια που βάσει των νέων κανονισμών της FIFA, τιμωρείται με απευθείας κόκκινη κάρτα, ωστόσο τη... σκαπούλαρε. 

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