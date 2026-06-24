Τη δάγκωσε καρχαρίας, έμεινε 10 μέρες σε κώμα και ξυπνώντας ψέλλισε δύο λέξεις

Επίθεση από καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ της Αυστραλίας δέχθηκε μία γυναίκα. Έπεσε σε κώμα για 10 μέρες και ξύπνησε, ψελλίζοντας δύο λέξεις: «σας αγαπάω».

Η Leah Stewart ξύπνησε την Τρίτη (22/06) και είδε στο κρεβάτι της τη μητέρα και τον σύντροφό της, μετά την επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία στις 13 Ιουνίου.

Βγήκε από την επίθεση πολυτραυματίας και, μεταξύ άλλων, ακρωτηριάστηκε το ένα της χέρι.

«Μετά από μία εβδομάδα σε μηχανική υποστήριξη και πολλές επεμβάσεις οι γιατροί μπόρεσαν να αποσωληνώσουν την Leah και να μειώσουν την ποσότητα αναισθητικών ουσιών, ώστε να βγει από το κώμα για λίγο χρονικό διάστημα» είπε ο αδελφός της.

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«Η πρώτη της σκέψη ήταν το παιδί της, να ρωτήσει εάν ήταν καλά» είπε και προσέθεσε:

«Όλα έγιναν πολύ πιο γρήγορα απ΄ό,τι πιστεύαμε και νιώθουμε σαν να έγινε θαύμα. Όλοι μας προσευχόμασταν και ελπίζαμε για πάνω από μία εβδομάδα».

Η 34χρονη, η οποία εργάζεται σαν δασκάλα, έχει ένα κορίτσι 1 έτους.

Παραμένει στη ΜΕΘ και η ανάρρωσή της αναμένεται να είναι μία ιδιαίτερα μακρά, επίπονη και δαπανηρή διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, η οικογένειά της έχει στήσει μία σελίδα για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Μέχρι και τώρα, έχουν γίνει χορηγίες ύψους 488.000 δολαρίων για να μπορέσει να επανέλθει στη ζωή της, μετά την επίθεση από τον καρχαρία.