Μουντιάλ 2026: Οι άγνωστες αλλαγές στους κανονισμούς που θα δούμε στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το μεγάλο ραντεβού των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων κάνει σέντρα την Πέμπτη στις 11 Ιουνίου με το εναρκτήριο ματς Μεξικού - Νότιας Αφρικής για το Μουντιάλ 2026.

Με αφορμή την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ας ρίξουμε μια ματιά ωστόσο σε ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς, που κάνουν πρεμιέρα με τη φετινή διοργάνωση.

Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα με το χέρι, το μπράτσο ή τη φανέλα του κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Εφόσον η συνομιλία είναι φιλική, οι παίκτες επιτρέπεται να το κάνουν. Ωστόσο, σε περίπτωση που σημειωθεί η οποιαδήποτε αντιπαράθεση, μπορεί να επιβληθεί κόκκινη κάρτα.

Ο παίκτης που αντικαθίσταται θα έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καθυστερήσει, η ομάδα του θα μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό και τότε θα επιτραπεί η είσοδος του αντικαταστάτη.

Τα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα από το τέρμα πρέπει να εκτελούνται εντός 5 δευτερολέπτων, αλλιώς η κατοχή θα περνάει στην αντίπαλη ομάδα.

Ένας παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια στο γήπεδο πρέπει να βγει εκτός και να περιμένει ένα λεπτό μέχρι να επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός του προήλθε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.

Ο VAR θα ελέγχει πλέον και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν στην αποβολή κάποιου παίκτη, καθώς και τα λανθασμένα δοσμένα κόρνερ.

Μόνο ο αρχηγός επιτρέπεται να πλησιάζει τον διαιτητή και να ζητά εξηγήσεις για κάποια απόφασή του. Οποιοσδήποτε άλλος τον πλησιάζει θα τιμωρείται άμεσα με κίτρινη.

These are the five major law changes that we'll see in use at the FIFA World Cup this summer. pic.twitter.com/jkZZxXOx9w — BBC Sport (@BBCSport) May 31, 2026