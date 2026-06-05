Μουντιάλ 2026: Η αλλαγή στο τελετουργικό των εθνικών ύμνων που λανσάρει η FIFA

Η FIFA παρουσίασε σήμερα (5/6) μια αλλαγή για το τελετουργικό πριν από τους αγώνες του Μουντιάλ 2026 και συγκεκριμένα, κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων.
Όπως έγινε γνωστό, η αλλαγή αφορά στο ότι θα συμμετάσχουν όλοι οι παίκτες, βασικοί και αναπληρωματικοί.
Στο εξής, πριν τη σέντρα, όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων θα συγκεντρώνονται γύρω από τον κεντρικό κύκλο για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, κάτι που σημαίνει ότι στο κέντρο του γηπέδου θα βρίσκονται 52 ποδοσφαιριστές.
«Και οι δύο ομάδες θα συγκεντρωθούν γύρω από το πανό που τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου για τους εθνικούς ύμνους, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς - και όχι μόνο οι βασικοί - να μπορεί να βιώσει το πλήρες συναίσθημα και την υπερηφάνεια της εκπροσώπησης της χώρας του στην μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της FIFA, όπου προστίθεται η παρουσία «γιγαντιαίων» πανό στα χρώματα των εθνικών σημαιών των ομάδων, έτσι ώστε «ανεξάρτητα από το πού κάθονται οι οπαδοί στο στάδιο, να έχουν μια μοναδική θέα των γεγονότων.
«Στρεφόμενοι ο ένας προς τον άλλον στο κέντρο του γηπέδου κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι παίκτες και οι διαιτητές θα δημιουργήσουν μια στιγμή ενότητας, υπερηφάνειας και συγκίνησης που θα ανήκει στις ομάδες και σε όλους τους θεατές», επεσήμανε σχετικά ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.
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