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Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες που «φλερτάρουν» με τις κόκκινες κάρτες - Ποιοι ρισκάρουν αποκλεισμό

Το Μουντιάλ 2026 έχει μπει για τα καλά στην τελική ευθεία, με πολλούς όμως παίκτες ένα βήμα πριν την κόκκινη κάρτα.

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Τζουντ Μπέλινγκχαμ μουντιαλ 2026
Τζουντ Μπέλινγκχαμ | Getty
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Το Μουντιάλ 2026 έχει μπει για τα καλά στην τελική ευθεία, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να έχουν «κλειδώσει», ύστερα και από τις προκρίσεις της Ελβετίας και της Αργεντινής.

Πολλοί από τους παίκτες ταυτόχρονα κινδυνεύουν να χάσουν τους κρίσιμους αγώνες των χωρών τους, γιατί ήδη έχουν κίτρινες κάρτες, καθώς με ακόμα μία, το «καπάκι» της κόκκινης θα τους απαγόρευε να αγωνιστούν.

Πιο συγκεριμένα, οι παίκτες που κινδυνεύουν είναι στο σύνολο 17, από 8 εθνικές ομάδες, με μεγαλύτερες πιθανές απουσίες να είναι φυσικά εκείνες των Χακίμι και Μπέλιγχαμ:

  • Issa Diop (Μαρόκο)Image removed.
  • Achraf Hakimi (Μαρόκο)Image removed.
  • Redouane Halhal (Μαρόκο)Image removed.
  • Bilal El Khannouss (Μαρόκο)Image removed.
  • Jude Bellingham (Αγγλία)Image removed.
  • Nico O’Reilly (Αγγλία)Image removed.
  • Declan Rice (Αγγλία)Image removed.
  • Marc Guehi (Αγγλία)Image removed.
  • Manu Kone (Γαλλία)Image removed.
  • Michael Olise (Γαλλία)Image removed.
  • Granit Xhaka (Ελβετία)Image removed.
  • Denis Zakaria (Ελβετία)Image removed.
  • Miro Muheim (Ελβετία)Image removed.
  • Ferran Torres (Ισπανία)Image removed.
  • Antonio Nusa (Νορβηγία)Image removed.
  • Brandon Mechele (Βέλγιο)Image removed.
  • Gonzalo Montiel (Αργεντινή)

 

 

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