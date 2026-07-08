Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες που «φλερτάρουν» με τις κόκκινες κάρτες - Ποιοι ρισκάρουν αποκλεισμό

Το Μουντιάλ 2026 έχει μπει για τα καλά στην τελική ευθεία, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να έχουν «κλειδώσει», ύστερα και από τις προκρίσεις της Ελβετίας και της Αργεντινής.

Πολλοί από τους παίκτες ταυτόχρονα κινδυνεύουν να χάσουν τους κρίσιμους αγώνες των χωρών τους, γιατί ήδη έχουν κίτρινες κάρτες, καθώς με ακόμα μία, το «καπάκι» της κόκκινης θα τους απαγόρευε να αγωνιστούν.

Πιο συγκεριμένα, οι παίκτες που κινδυνεύουν είναι στο σύνολο 17, από 8 εθνικές ομάδες, με μεγαλύτερες πιθανές απουσίες να είναι φυσικά εκείνες των Χακίμι και Μπέλιγχαμ:

Issa Diop (Μαρόκο)

Achraf Hakimi (Μαρόκο)

Redouane Halhal (Μαρόκο)

Bilal El Khannouss (Μαρόκο)

Jude Bellingham (Αγγλία)

Nico O’Reilly (Αγγλία)

Declan Rice (Αγγλία)

Marc Guehi (Αγγλία)

Manu Kone (Γαλλία)

Michael Olise (Γαλλία)

Granit Xhaka (Ελβετία)

Denis Zakaria (Ελβετία)

Miro Muheim (Ελβετία)

Ferran Torres (Ισπανία)

Antonio Nusa (Νορβηγία)

Brandon Mechele (Βέλγιο)

Gonzalo Montiel (Αργεντινή)

Seventeen players are entering the quarter-finals this week on one yellow card, meaning if they are booked again this round they will pick up a one-game suspension.



🇲🇦 Issa Diop

🇲🇦 Achraf Hakimi

🇲🇦 Redouane Halhal

🇲🇦 Bilal El Khannouss

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nico O’Reilly

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/empZDI9nfx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026