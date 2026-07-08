Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί – Ο δρόμος προς τον τελικό

Αυτό ήταν! Η φάση των «16» στο Μουντιάλ 2026 και πλέον γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδες που θα «κονταροχτυπηθούν» στα προημιτελικά της διοργάνωσεις με στόχο να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό και φυσικά στην πολυπόθητη κούπα.

Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή και Ελβετία είναι οι οκτώ ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση με την Ευρώπη, όπως είναι εμφανές, να κάνει επίδειξη δύναμης έχοντας έξι αντιπροσώπους.

Από το bracket των προημιτελικών έχουν αναδειχθεί οι εξής ματσάρες: Γαλλία - Μαρόκο, Ισπανία - Βέλγιο, Νορβηγία - Αγγλία και Αργεντινή - Ελβετία, στα ζευγάρια τα οποία θα καθορίσουν τις ομάδες των ημιτελικών.

Στα ημιτελικά ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία - Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του αγώνα Ισπανία - Βέλγιο. Στην άλλη πλευρά του bracket, Νορβηγία και Αγγλία θα παλέψουν για μια θέση στα ημιτελικά, εκεί όπου η μια εκ των δυο θα περιμένει τον νικητή της κόντρας ανάμεσα σε Αργεντινή και Ελβετία.

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Προημιτελικοί

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - Βέλγιο

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Αργεντινή - Ελβετία

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός τελικός

19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Τελικός

19/07 (22:00, Λος Άντζελες)