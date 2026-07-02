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Μουντιάλ 2026: Στην πόρτα της εξόδου οδηγείται ο Νάγκελσμαν μετά το κάζο της Γερμανίας

Προς την πόρτα της εξόδου από τον πάγκο της Γερμανίας οδηγείται ο κόους Νάιγκελσμαν μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ.

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Γιούλιαν Νάιγκελσμαν
Ο προπονητής της Γερμανίας Γιούλιαν Νάιγκελσμαν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GREG COOPER
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Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ του πρόωρου αποκλεισμού από την συνέχεια του Μουντιάλ 2026 με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να βλέπει την πόρτα της εξόδου από τον πάγκο των «πάντσερ».

Δημοσίευμα της BILD αναφέρει ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός ενημερώθηκε από την DFB να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί καθώς εξήγησε τους λόγους της αποτυχίας της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απόφαση αναμένεται σύντομα ενώ ακούγεται ήδη το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ για αντικαταστάτη του.

 

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