Μουντιάλ 2026: Στην πόρτα της εξόδου οδηγείται ο Νάγκελσμαν μετά το κάζο της Γερμανίας

Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ του πρόωρου αποκλεισμού από την συνέχεια του Μουντιάλ 2026 με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να βλέπει την πόρτα της εξόδου από τον πάγκο των «πάντσερ».

Δημοσίευμα της BILD αναφέρει ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός ενημερώθηκε από την DFB να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί καθώς εξήγησε τους λόγους της αποτυχίας της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απόφαση αναμένεται σύντομα ενώ ακούγεται ήδη το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ για αντικαταστάτη του.

🚨💣 BREAKING | Julian Nagelsmann has today been advised by the DFB to consider stepping down.



If he does not resign, the current plan is to dismiss him. He remains in charge for now, final decision still pending. Nagelsmann had the opportunity today to explain the reasons… pic.twitter.com/sRevk0NrHo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 2, 2026