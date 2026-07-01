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Μουντιάλ 2026: Συγκλονιστική στιγμή στο Μεξικό - Εκουαδόρ - Όλο το γήπεδο για τη Βενεζουέλα

Συγκινητικές στιγμές πριν την έναρξη του Μεξικό - Εκουαδόρ με όλο το γήπεδο να δείχνει την συμπαράστασή του στον λαό της Βενεζουέλας.

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Μεξικό - Μουντιάλ
Το Μεξικό στο ματς με το Εκουαδόρ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ISAAC ESQUIVEL
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Η αναμέτρηση Μεξικό - Εκουαδόρ για την φάση των «32» στο Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με μία άκρως συγκινητική στιγμή στο στάδιο Αζτέκα.

Την ώρα που οι δύο ομάδες είχαν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο για το τελετουργικό με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, από τα μεγάφωνα ξεκίνησε ένα σύνθημα για τον λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται από τους φονικούς σεισμούς.

Όλο το γήπεδο, και μαζί με τους θεατές και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, άρχισε να τραγουδάει «Δεν είστε μόνοι», θέλοντας να στείλει μήνυμα στήριξης στους πολίτες της Βενεζουέλας.

 

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