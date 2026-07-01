Μουντιάλ 2026: Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε παίζουν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φάση των νοκ άουτ αγώνων του Μουντιάλ 2026 και ήδη γνωρίζουμε τις επτά ομάδες που έχουν πάρει το εισιτήριο για την φάση των «16» της διοργάνωσης.
Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό που περιμένει τον αντίπαλο από το ζευγάρι Αγγλία - Κονγκό.
Τα ζευγάρια των «16»:
- Καναδάς - Μαρόκο (4/7, 20:00)
- Παραγουάη - Γαλλία (5/7, 00:00)
- Βραζιλία - Νορβηγία (5/7, 23:00)
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