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Μουντιάλ 2026: Τα 308 γκολ της διοργάνωσης σε ένα βίντεο

308 ήταν τα γκολ που μπήκανε κατα τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Όλα τα γκολ της διοργάνωσης συγκεντρωμένα σε ένα βίντεο.

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Αρναούτοβιτς - Αυστρία
Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς της Αυστρίας | Shutterstock
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Συνολικά 308 γκολ σημειώθηκαν στο Μουντιάλ 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε φέτος σε γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, προσφέροντας μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές και πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Από εντυπωσιακά μακρινά σουτ και θεαματικές ομαδικές συνεργασίες μέχρι γκολ που έκριναν προκρίσεις και τον τίτλο, η διοργάνωση χάρισε αμέτρητες συγκινήσεις από την πρώτη έως την τελευταία αγωνιστική.

Σε ένα βίντεο διάρκειας λίγων λεπτών έχουν συγκεντρωθεί και τα 308 τέρματα που σημειώθηκαν σε όλους τους αγώνες του τουρνουά, δίνοντας στους φίλους του ποδοσφαίρου την ευκαιρία να θυμηθούν τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

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