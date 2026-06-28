Μουντιάλ 2026: Τα έξι ζευγάρια της φάσης των «32» που δεν έχουν παίξει ποτέ μεταξύ τους

Σέντρα για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται για τις 16 αναμετρήσεις.

Από τα 16 ζευγάρια, υπάρχουν έξι που έχουν ένα κοινό.

Πρόκειται για αντιπάλους που δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο παρελθόν μεταξύ τους και θα παλέψουν με έπαθλο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια αυτά είναι τα εξής:

Αγγλία-Λ.Δ. Κονγκό

Ακτή Ελεφαντοστού-Νορβηγία

Βέλγιο-Σενεγάλη

Ελβετία-Αλγερία

Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι

Κολομβία-Γκάνα