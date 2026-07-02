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Μουντιάλ 2026: Τα πέντε από τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των «16»

Τα πέντε από τα οκτώ ζευγάρια που έγιναν γνωστά για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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ΗΠΑ - Βοσνία
Στιγμιότυπο από αγώνα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/BENJAMIN FANJOY
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Η φάση των «16» στο Μουντιάλ 2026 αρχίζει και παίρνει την τελική της μορφή με την αγωνία και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται.

Μετά και τους αγώνες της Τετάρτης (1/7), πέντε από τα οκτώ ζευγάρια του επόμενου γύρου έχουν γίνει γνωστά.

Τα τρία τελευταία ζευγάρια θα συμπληρωθούν μέσα στο επόμενο διήμερο με τους αγώνες της επόμενης φάσης να ξεκινούν το προσεχές Σάββατο (4/7).

Πιο συγκεκριμένα:

  • Καναδάς-Μαρόκο (4/7, 20:00)
  • Παραγουάη-Γαλλία (5/7, 00:00)
  • Βραζιλία-Νορβηγία (5/7, 23:00)
  • Μεξικό-Αγγλία (6/7, 03:00)
  • ΗΠΑ-Βέλγιο (7/7, 03:00)

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