Μουντιάλ 2026: Τα πέντε από τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των «16»

Η φάση των «16» στο Μουντιάλ 2026 αρχίζει και παίρνει την τελική της μορφή με την αγωνία και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται.
Μετά και τους αγώνες της Τετάρτης (1/7), πέντε από τα οκτώ ζευγάρια του επόμενου γύρου έχουν γίνει γνωστά.
Τα τρία τελευταία ζευγάρια θα συμπληρωθούν μέσα στο επόμενο διήμερο με τους αγώνες της επόμενης φάσης να ξεκινούν το προσεχές Σάββατο (4/7).
Πιο συγκεκριμένα:
- Καναδάς-Μαρόκο (4/7, 20:00)
- Παραγουάη-Γαλλία (5/7, 00:00)
- Βραζιλία-Νορβηγία (5/7, 23:00)
- Μεξικό-Αγγλία (6/7, 03:00)
- ΗΠΑ-Βέλγιο (7/7, 03:00)
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