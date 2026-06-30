Η Παραγουάη ήταν η πρωταγωνίστρια μίας εκ των μεγαλύτερων εκπλήξεων του φετινού Μουντιάλ 2026. Απέκλεισε την τέσσερις φορές κάτοχο του τίτλου Γερμανία για να περάσει στη φάση των 16. Και ήταν ο τερματοφύλακάς της, εκείνος που υπέγραψε την επιτυχία.

Ο Ορλάντο Γκιλ είδε το ποδοσφαιρικό του άστρο να λάμπει πιο πολύ από ποτέ, κάνοντας πέντε αποκρούσεις κατά τη διάρκεια των 120 λεπτών αγώνα, πριν να σώσει και δύο από τα πέναλτι των Γερμανών.

Με την εκπληκτική του εμφάνιση βοήθησε την εθνική του να περάσει στους 16 καλύτερους του Παγκοσμίου, για πρώτη φορά από το 2010, και να γίνει η πρώτη ομάδα στα χρονικά που αποκλείει τη Γερμανία στα πέναλτι. Δεν το λες και λίγο.

Το ταξίδι του Ορλάντο Γκιλ από την αφάνεια σε ήρωα

Ο Γκιλ γεννήθηκε το 2000 στην περιοχή του Σαν Λορένζο και αγωνίστηκε στις παιδικές κατηγορίες δύο ομάδων της χώρας του, πριν μετακινηθεί στην Αργεντινή το 2023.

Ως παιδί αγωνιζόταν ως επιθέσεις ή στο κέντρο, αλλά με ύψος λίγο πάνω από τα δύο μέτρα το τέρμα αποδείχθηκε μονόδρομος.

Δύο χρόνια πριν να κάνει την σπουδαία πορεία στο Παγκόσμιο, ο Γκιλ φέρεται να πουλούσε τις ίδιες του τις εμφανίσεις για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του.

Εκείνη την περίοδο, είχε κάνει μία μακροσκελή και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media, που, όμως, είχε περάσει σχεδόν απαρατήρητη. Φυσικά, τώρα, έχει γίνει viral και ο τερματοφύλακας φιγουράρει σε πολλά πρωτοσέλιδα.