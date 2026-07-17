Ήταν μια ιδιαιτερότητα που είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ιστορικών του ποδοσφαίρου! Από το 1982, η Μπάγερν Μονάχου και η Ίντερ είχαν σταθερά τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή σε κάθε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Κυριακή (19/7), όμως, μόνο η ιταλική ομάδα θα συνεχίσει αυτή την παράδοση.

Ο Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν αυτός που έβαλε τέλος σε αυτό το παράξενο «ντέρμπι» ανάμεσα στον σύλλογό του και τη γερμανική ομάδα, καθώς με κεφαλιά έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Λιονέλ Μέσι στις καθυστερήσεις του ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία (2-1), χάρισε στην Αργεντινή την πρόκριση.

Αντίθετα, ο αρχηγός της Αγγλίας Χάρι Κέιν, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν ασταμάτητος με τη φανέλα της Μπάγερν, έμεινε «άσφαιρος» στο γήπεδο της Ατλάντα και θα περιοριστεί στον μικρό τελικό απέναντι στη Γαλλία.

Αυτή η εντυπωσιακή σειρά εξηγούνταν για χρόνια από τη συχνή παρουσία της Γερμανίας σε τελικούς (1982, 1986, 1990, 2002 και 2014) και της Ιταλίας (1982, 1994 και 2006), αλλά και από τη σημασία που είχαν η Μπάγερν και η Ίντερ στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους.

Τρεις παίκτες της Μπάγερν και πέντε της Ίντερ βρίσκονταν στην αποστολή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ισπανίας το 1982, όπου η Ιταλία επικράτησε 3-1 της Δυτικής Γερμανίας. Οκτώ χρόνια αργότερα, στον τελικό του 1990, έξι παίκτες της Μπάγερν και τρεις της Ίντερ ήταν μέλη της εθνικής Γερμανίας που κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην Αργεντινή (1-0).

Από το 2018, ωστόσο, ο παράγοντας αυτός έχει πάψει να ισχύει, καθώς η Γερμανία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων (2018, 2022) ή στους «16» (2026), ενώ η Ιταλία δεν έχει αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014.

Η Μπάγερν οφείλει τη σταθερή παρουσία της και στην οικονομική και αγωνιστική ισχύ της, έχοντας κατακτήσει 13 από τα τελευταία 14 πρωταθλήματα Γερμανίας. Με 17 ποδοσφαιριστές στην έναρξη της 23ης διοργάνωσης του Μουντιάλ το 2026, ο βαυαρικός σύλλογος ήταν η δεύτερη ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο τουρνουά, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι (19) και μπροστά από την Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ (16).

Η Ίντερ, μετά από μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών, έχει ανακτήσει το κύρος της τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας τρία από τα έξι τελευταία πρωταθλήματα Ιταλίας (2021, 2024 και 2026) και φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2025, όπου ηττήθηκε βαριά με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν. Επτά παίκτες της βρίσκονταν ανάμεσα στους 1.248 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν το τουρνουά στις 11 Ιουνίου.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, πάντως, ενδέχεται να αισθανθεί αρκετά μόνος την Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium στο Ιστ Ράδερφορντ, απέναντι στην εντυπωσιακή παρουσία παικτών που αγωνίζονται σε ισπανικούς συλλόγους.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης διαθέτει εννέα ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται στην αποστολή της «Αλμπισελέστε» (χωρίς να υπολογίζεται ο Νικολάς Γκονσάλες, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στους «ροχιμπλάνκος»), ενώ η Μπαρτσελόνα έχει οκτώ παίκτες στις τάξεις της «Ρόχα»