Ισπανία: Συναγερμός με Γιαμάλ πριν τον τελικό - Εμφανίστηκε με επίδεσμο στον μηρό

Η αντίστροφη μέτρηση για τον σπουδαίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κορυφώνεται, όμως στο στρατόπεδο της Εθνικής Ισπανίας η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο». Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας «AS», ο Λαμίν Γιαμάλ απουσίασε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, πυροδοτώντας έντονη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Μόλις τρία 24ωρα πριν από την ιστορική αναμέτρηση της 19ης Ιουλίου (22:00) απέναντι στην Αργεντινή, ο 19χρονος σούπερ σταρ εμφανίστηκε με περίδεση στον αριστερό μηρό.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται στη χειρότερη δυνατή στιγμή για τη «Φούρια Ρόχα», η οποία ετοιμάζεται να διεκδικήσει την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά τον θρίαμβο του 2010. Απέναντί της, η κάτοχος του τροπαίου, «Αλμπισελέστε», θα παλέψει για ένα σπάνιο back-to-back.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Saltan las ALARMAS con LAMINE YAMAL a TRES DÍAS DE LA FINAL del Mundial entre España y Argentina



El jugador NO HA ENTRENADO y tiene UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO pic.twitter.com/UMAPKOIhhY — Madrid Sports (@MadridSports_) July 16, 2026

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς ντε λα Φουέντε, απεύχεται το ενδεχόμενο να παραταχθεί στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της διοργάνωσης χωρίς τον πολυτιμότερο παίκτη του. Υπενθυμίζεται ότι ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα είχε ταλαιπωρηθεί από ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και λίγο πριν από την έναρξη του τουρνουά. Τότε, ωστόσο, είχε καταφέρει να αφήσει πίσω τον τραυματισμό του, αγωνιζόμενος αδιάλειπτα και οδηγώντας τη χώρα του μέχρι τον τελικό, κάτι που άπαντες στην Ιβηρική χερσόνησο ελπίζουν να συμβεί και τώρα.