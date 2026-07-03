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Μουντιάλ 2026: Θρίαμβος της Ισπανίας με τριάρα και πρόκριση στους «16» - Πέρασε με μυθική ανατροπή και η Πορτογαλία

Η Ισπανία διέλυσε 3-0 την Αυστρία, ενώ η Πορτογαλία λύγισε 2-1 την Κροατία με ανατροπή. Οι δύο ομάδες κλείνουν ραντεβού στους «16».

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Η Ισπανία στους «16»
Η Ισπανία στους «16» | Getty Images
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Το Μουντιάλ συνεχίζει να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, με την Ισπανία και την Πορτογαλία να σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για τη φάση των «16». Οι δύο ομάδες επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί και πλέον ετοιμάζονται να τεθούν αντιμέτωπες σε μια από τις σπουδαιότερες και πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Ισπανικό «πάρτι» (3-0)

Η Ισπανία πραγματοποίησε μια εξαιρετική και μεστή εμφάνιση απέναντι στην Αυστρία, καθαρίζοντας εύκολα την υπόθεση πρόκριση με το εμφατικό 3-0. Η «Ρόχα» επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο.

 

Αφού ακυρώθηκε ένα γκολ του Κουκουρέγια στο 29', το σκορ άνοιξε τελικά στο 36ο λεπτό: ο Κουκουρέγια γύρισε τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο αμαρκάριστος Ογιαρθάμπαλ με όμορφο πλασέ έγραψε το 1-0. Οι Ίβηρες κυριάρχησαν απόλυτα, έχοντας μάλιστα και δοκάρι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαένα, φτάνοντας τελικά σε μια άνετη και δίκαιη νίκη.

Πορτογαλική ανατροπή-θρίλερ (2-1)

Στον αντίποδα, η Πορτογαλία χρειάστηκε να δώσει μια πραγματική «μάχη» στο Τορόντο για να κάμψει την αντίσταση της σκληροτράχηλης Κροατίας. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο χωρίς τέρματα, όπου ο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτς σταμάτησε δις τον Μπρούνο Φερνάντες και ο Λεάο αστόχησε από καλή θέση, οι Πορτογάλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ.

 

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