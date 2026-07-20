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Μουντιάλ 2026: Θρυλική υποδοχή των νικητών στην Ισπανία - 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο δρόμο

Χαμός γίνεται στην Ισπανία με την υποδοχή των πρωταθλητών Κόσμου, καθώς μέχρι το βράδυ αναμένονται 1 εκατομμύριο άνθρωποι στους δρόμους της Μαδρίτης.

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Η εθνική Ισπανίας νικήτρια στο Μουντιάλ
Η εθνική Ισπανίας νικήτρια στο Μουντιάλ | Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
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Η Ισπανία υποδέχεται τους παγκόσμιους πρωταθλητές της το απόγευμα της Δευτέρας, που απογείωσαν την χώρα της Ιβηρικής με την νίκη τους επί της Αργεντινής σημειώνοντας 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ.

Οι παίκτες προσγειώθηκαν μαζί με το τρόπαιο στη Μαδρίτη, και θα το αναδείξουν με υπερηφάνεια όλο το απόγευμα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον βασιλιά, τον πρωθυπουργό και τους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι στον 7ο ουρανό με την νίκη της χώρας τους.

Με αεροπλάνο της Iberia προσγειώθηκαν στη Μαδρίτη, ενώ στο πιλοτήριο κυμάτιζε μια μικρή σημαία. Σημειώνεται πως οι παίκτες αποβιβάστηκαν λίγο πριν 15.30.

Οι πρώτοι που βγήκαν ήταν ο προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε, ο αρχηγός Ροντρίγκο Ερνάντεθ (Ρόδρι) με τη φανέλα και το σορτς της «Λα Ρόχα», το μετάλλιο στο λαιμό και κρατώντας το χρυσό τρόπαιο, και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουζάν.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί γύρω στις 18:30 από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, πριν συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Από εκεί, θα ξεκινήσουν την παρέλασή τους με ένα ανοιχτό λεωφορείο, διασχίζοντας τις κύριες οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης για να φτάσουν στο διάσημο σιντριβάνι Θιμπέλες, την έδρα του δημαρχείου της Μαδρίτης, όπου αναμένονται γύρω στις 21:00 σε μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται δυνατή ατμόσφαιρα.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του νομάρχη της, Φρανσίσκο Μαρτίν, ο οποίος διευκρίνισε την Κυριακή ότι 2.050 αστυνομικοί και 400 πράκτορες της Πολιτοφυλακής θα κινητοποιηθούν για την περίσταση.

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