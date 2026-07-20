Η Ισπανία υποδέχεται τους παγκόσμιους πρωταθλητές της το απόγευμα της Δευτέρας, που απογείωσαν την χώρα της Ιβηρικής με την νίκη τους επί της Αργεντινής σημειώνοντας 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ.

Οι παίκτες προσγειώθηκαν μαζί με το τρόπαιο στη Μαδρίτη, και θα το αναδείξουν με υπερηφάνεια όλο το απόγευμα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον βασιλιά, τον πρωθυπουργό και τους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι στον 7ο ουρανό με την νίκη της χώρας τους.

Spain have touched down in Madrid after winning the World Cup as the celebrations following their victory over Argentina continue🏆🇪🇸 pic.twitter.com/xOO3vyrGjT — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

Με αεροπλάνο της Iberia προσγειώθηκαν στη Μαδρίτη, ενώ στο πιλοτήριο κυμάτιζε μια μικρή σημαία. Σημειώνεται πως οι παίκτες αποβιβάστηκαν λίγο πριν 15.30.

Οι πρώτοι που βγήκαν ήταν ο προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε, ο αρχηγός Ροντρίγκο Ερνάντεθ (Ρόδρι) με τη φανέλα και το σορτς της «Λα Ρόχα», το μετάλλιο στο λαιμό και κρατώντας το χρυσό τρόπαιο, και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουζάν.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί γύρω στις 18:30 από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, πριν συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Από εκεί, θα ξεκινήσουν την παρέλασή τους με ένα ανοιχτό λεωφορείο, διασχίζοντας τις κύριες οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης για να φτάσουν στο διάσημο σιντριβάνι Θιμπέλες, την έδρα του δημαρχείου της Μαδρίτης, όπου αναμένονται γύρω στις 21:00 σε μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται δυνατή ατμόσφαιρα.

🏆🇪🇸 ¡Los campeones del mundo ya están en España! La copa y los héroes del Mundial llegan a Madrid



Ahora, parada para comer y comienza la fiesta pic.twitter.com/bUX2whg4FB — ABC.es (@abc_es) July 20, 2026

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του νομάρχη της, Φρανσίσκο Μαρτίν, ο οποίος διευκρίνισε την Κυριακή ότι 2.050 αστυνομικοί και 400 πράκτορες της Πολιτοφυλακής θα κινητοποιηθούν για την περίσταση.