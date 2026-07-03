Η Ελβετία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με μια εμφάνιση γεμάτη κυνικότητα και τακτική ωριμότητα, επικράτησε άνετα με 2-0 της Αλγερίας. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν δεν χρειάστηκε να εντυπωσιάσει· χτύπησε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή στις αρχές του κάθε ημιχρόνου και «κλείδωσε» ξεκούραστα το 13ο εισιτήριο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο δρόμος για τη νίκη άνοιξε μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Μανζάμπι διέλυσε την αλγερινή άμυνα από τα αριστερά και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Εμπολό, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-0.

Η Αλγερία προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και άγγιξε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Μάζα, όμως οι Ελβετοί φρόντισαν να της «κόψουν τα πόδια» με την επιστροφή από τα αποδυτήρια.

Με το «καλησπέρα» του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ζακάρια τροφοδότησε έξυπνα τον Εντόι και εκείνος με άψογο πλασέ στην κλειστή γωνία του Ζιντάν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη σεμνή τελετή.

