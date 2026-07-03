«Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια»: Η πληρωμένη απάντηση Βούλγαρη και Χασαπόπουλου για το τηλεοπτικό τους «διαζύγιο»

Οι φήμες στον χώρο της τηλεόρασης δίνουν και παίρνουν, ωστόσο η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποφάσισαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο. Μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», το αχώριστο τηλεοπτικό δίδυμο έδωσε την πιο ξεκάθαρη απάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι από τη νέα σεζόν.

Αφορμή για την on-air τοποθέτησή τους στάθηκε η βροχή από μηνύματα που κατέκλυσαν την εκπομπή από πιστούς τηλεθεατές, οι οποίοι αγωνιούν για το μέλλον της αγαπημένης τους πρωινής παρέας. Οι ερωτήσεις για το αν θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί τηλεοπτικά διαδέχονταν η μία την άλλη, αναγκάζοντας τους δύο παρουσιαστές να λύσουν τη σιωπή τους.

Παίρνοντας πρώτη τον λόγο, η Ανθή Βούλγαρη φρόντισε να καθησυχάσει το κοινό, διαβάζοντας μάλιστα και το μήνυμα μιας τηλεθεάτριας:

«Επειδή μας ρωτάτε αν θα είμαστε του χρόνου μαζί, δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι θα μας χωρίσουνε… Τι να πω; Γιατί ρωτάει και η κυρία Σταυρούλα: "Υπόσχεση, του χρόνου θα είστε πάλι μαζί;" Αν δεν μας χωρίσει η ζωή γενικότερα, μαζί θα είμαστε!»

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος σχολίασε με τη γνωστή του ψυχραιμία –αλλά και μια δόση χιούμορ– τα όσα γράφονται κατά καιρούς στα media:

«Τι έχει ακούσει ο καθένας, γιατί κι εμείς συνέχεια διαβάζουμε και ρωτάνε, λένε διάφορα, γράφουνε, κάνουν… Εντάξει, δεν βαριέστε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια.»