Άγριο ξέσπασμα Νεφέλης Μεγκ κατά Λιάγκα: «Πέσε με αξιοπρέπεια! Άσχετοι! Για αυτό σας κόβουν τις εκπομπές»

Χειμαρρώδης η Νεφέλη Μεγκ κατά του Γιώργου Λιάγκα μετά το ξέσπασμα του παρουσιαστή για την Ιωάννα Τούνη και την επίδειξη πλούτου που κάνει.

Η instagrammer σε ανάρτηση που δημοσίευσε με τη λεζάντα «Πέσε με αξιοπρέπεια Γιώργο» καταφέρεται κατά του παρουσιαστή λέγοντας πως «μοιράζει πιστοποιητικά πατρικής υπερηφάνειας εργαλειοποιώντας έναν Ολυμπιονίκη» και πως έχει «επιλεκτική ευαισθησία», καταλήγοντας πως αυτός είναι ο λόγος που τους «κόβουν τις εκπομπές».

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Αναλυτικότερα, στο βίντεό της η Νεφέλη Μεγκ αναφέρει:

«Δηλαδή εσύ αγαπάς το παιδί σου και το αποδέχεσαι μόνο υπό όρους. Που είσαι έτοιμος να ξεγράψεις την κόρη σου αν δεν μπει στα δικά σου συντηρητικά κουτάκια. Και το να μοιράζει κανείς τηλεοπτικά πιστοποιητικά πατρικής υπερηφάνειας εργαλειοποιώντας έναν Ολυμπιονίκη για να μειώσει δημόσια την αξιοπρέπεια ενός άλλου ανθρώπου είναι το πιο κριντς και το πιο ποταπό πράγμα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό.

Ο πάτος του βαρελιού σας είναι κινητός σαν τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Μόνο που συνεχώς πηγαίνει προς τα κάτω, επειδή υπάρχει και μια επιλεκτική ευαισθησία που δεν θυμόμαστε.

Όταν έφερες τον Gio Kay που έλεγε Big Bottle Boys, εκεί ήταν καλή η επίδειξη του πλούτου. Που βέβαια είστε τόσο άσχετοι που δεν είδατε καν ότι αυτό το βίντεο έλεγε για ένα inclusive hotel, ότι δεν είναι inclusive γιατί κάποιος το πληρώνει.

Άσχετοι! Γι' αυτό πεθαίνετε. Γι' αυτό δεν ξέρετε πώς λειτουργούν τα social media. Γι' αυτό σας κόβουν τις εκπομπές, γιατί δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Και ευτυχώς σας έχουμε ξεπεράσει εμείς. Δύσκολο».