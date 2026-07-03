Δράκαινα vs λαγοκέφαλος: Τι λέει η Παγώνη για το δάγκωμά τους - Η λύση για να ξενοιάσετε

Η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβουν οι θάλασσες, μιλώντας για τις δράκαινες και τους λαγοκέφαλους.

Σε συνέντευξή της στο Mega, η κα Παγώνη σημείωσε πως οι δράκαινες είναι γνωστές εδώ και χρόνια και άρα ο κόσμος έχει μάθει να τις προσέχει.

«Οι δράκαινες είναι χρόνια, αλλά τώρα, επειδή τις φοβόμαστε, τις ξέρουμε και τις προσέχουμε» σημείωσε.

Ανέφερε πως σε περίπτωση δαγκώματος, «είναι ζόρικα τα πράγματα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενημέρωσε πως στην περίπτωση της δράκαινας δεν χρειάζεται αντιτετανικός, αλλά απαιτεί στον λαγοκέφαλο.

«Η δράκαινα δεν θέλει, ο λαγοκέφαλος θέλει αντιτετανικό ορό» σημείωσε.

Καταλήγοντας η κα Παγώνη επεσήμανε πως η λύση είναι τα πλαστικά παπουτσάκια. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πως πρέπει να φοράτε πλαστικά παπουτσάκια».