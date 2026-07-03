Μενού

Δράκαινα vs λαγοκέφαλος: Τι λέει η Παγώνη για το δάγκωμά τους - Η λύση για να ξενοιάσετε

Η Ματίνα Παγώνη πρότεινε μία λύση για να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις στη θάλασσα, τώρα που ο λαγοκέφαλος «κατακτά» τα νερά.

Reader symbol
Newsroom
Λαγοκέφαλος
Λαγοκέφαλος | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβουν οι θάλασσες, μιλώντας για τις δράκαινες και τους λαγοκέφαλους. 

Σε συνέντευξή της στο Mega, η κα Παγώνη σημείωσε πως οι δράκαινες είναι γνωστές εδώ και χρόνια και άρα ο κόσμος έχει μάθει να τις προσέχει.

«Οι δράκαινες είναι χρόνια, αλλά τώρα, επειδή τις φοβόμαστε, τις ξέρουμε και τις προσέχουμε» σημείωσε. 

Ανέφερε πως σε περίπτωση δαγκώματος, «είναι ζόρικα τα πράγματα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενημέρωσε πως στην περίπτωση της δράκαινας δεν χρειάζεται αντιτετανικός, αλλά απαιτεί στον λαγοκέφαλο.

«Η δράκαινα δεν θέλει, ο λαγοκέφαλος θέλει αντιτετανικό ορό» σημείωσε.

Καταλήγοντας η κα Παγώνη επεσήμανε πως η λύση είναι τα πλαστικά παπουτσάκια. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πως πρέπει να φοράτε πλαστικά παπουτσάκια». 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ