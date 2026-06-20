Στόχος έντονης αποδοκιμασίας έγινε ο Ασράφ Χακίμι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Μαρόκου με τη Σκωτία για του Μουντιάλ, λόγω της πρόσφατης δίωξής του για την κατηγορία του βιασμού.

Οι φίλαθλοι των Σκωτσέζων γιούχαραν τον σούπερ σταρ της Παρί σχεδόν σε κάθε του επαφή με την μπάλα.

Όταν περί το 20ο λεπτό πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ, η εξέδρα τον «έκραξε» άνευ προηγουμένου.

I’m still yet to clock why the entire stadium starts booing Achraf Hakimi anytime he touches the ball😭 pic.twitter.com/X3agB3aZ1I — nebuchadnezzar (@chrismyka015) June 19, 2026

Ο δεξιός μπακ της αναμένεται να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για την υπόθεση βιασμού, όπως αποφασίστηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν και απορρίφθηκε η έφεσή του.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία μιας 24χρονης γυναίκας, την οποία ο Χακίμι γνώρισε μέσω του Instagram και φέρεται να κάλεσε στο σπίτι του τον Φεβρουάριο του 2023.

Από την πλευρά του, ο Μαροκινός διεθνής αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και σε δήλωσή του, πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περίμενε αυτή τη δίκη από την πρώτη ημέρα και πλέον ανυπομονεί να πει την δική του πλευρά της ιστορίας.