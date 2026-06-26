Μουντιάλ: Οι σημερινοί αγώνες - Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα τους δούμε

Με πολλές και κρίσιμες αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ 2026 απόψε (26/06) και τα ξημερώματα του Σαββάτου (2/06) καθώς αρκετές είναι οι ομάδες που προσπαθούν να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Πιο αναλυτικά, στις 22:00 η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Γαλλία για τον ένατο όμιλο με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Την ίδια ώρα και για τον ίδιο όμιλο η Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Η βαθμολογία του 9ου Ομίλου
- Γαλλία 6 β.
- Νορβηγία 6 β.
- Σενεγάλη 0 β.
- Ιράκ 0 β.
Στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/06), Ουρουγουάη εναντίον Ισπανίας με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Την ίδια ώρα, παίζουν Πράσινο Ακρωτήρι εναντίον Σαουδικής Αραβίας με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Η βαθμολογία του 8ου Ομίλου
- Ισπανία 4 β.
- Ουρουγουάη 2 β.
- Πράσινο Ακρωτήρι 2 β.
- Σαουδική Αραβία 1 β.
Στις 06:00, για τον έβδομο όμιλο, κοντράρονται Αίγυπτος και Ιράν με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Την ίδια ώρα, η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.
Η βαθμολογία του 7ου Ομίλου
- Αίγυπτος 4 β.
- Ιράν 2 β.
- Βέλγιο 2 β.
- Νέα Ζηλανδία 1 β.
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Τσεχία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Σουηδία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Πέμπτη 11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Παρασκευή 12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1
Σάββατο 13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1
Κυριακή 14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1
07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Δευτέρα 15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1
Τρίτη 16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Τετάρτη 17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4
04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0
07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1
20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1
23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2
Πέμπτη 18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1
Παρασκευή 19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Σάββατο 20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1
03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0
06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1
20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Κυριακή 21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0
Δευτέρα 22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Τρίτη 23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0
Τετάρτη 24 Ιουνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1
05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0
22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1
22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1
Πέμπτη 25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2
01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0
04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Παρασκευή 26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0
22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)
Σάββατο 27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)
05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1
23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1
21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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