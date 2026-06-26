Μουντιάλ: Οι σημερινοί αγώνες - Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα τους δούμε

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Με πολλές και κρίσιμες αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο Μουντιάλ 2026 απόψε (26/06) και τα ξημερώματα του Σαββάτου (2/06) καθώς αρκετές είναι οι ομάδες που προσπαθούν να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πιο αναλυτικά, στις 22:00 η Νορβηγία αντιμετωπίζει την Γαλλία για τον ένατο όμιλο με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Την ίδια ώρα και για τον ίδιο όμιλο η Σενεγάλη κόντρα στο Ιράκ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Η βαθμολογία του 9ου Ομίλου

Γαλλία 6 β. Νορβηγία 6 β. Σενεγάλη 0 β. Ιράκ 0 β.

Στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/06), Ουρουγουάη εναντίον Ισπανίας με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Την ίδια ώρα, παίζουν Πράσινο Ακρωτήρι εναντίον Σαουδικής Αραβίας με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Η βαθμολογία του 8ου Ομίλου

Ισπανία 4 β. Ουρουγουάη 2 β. Πράσινο Ακρωτήρι 2 β. Σαουδική Αραβία 1 β.

Στις 06:00, για τον έβδομο όμιλο, κοντράρονται Αίγυπτος και Ιράν με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Την ίδια ώρα, η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1.

Η βαθμολογία του 7ου Ομίλου

Αίγυπτος 4 β. Ιράν 2 β. Βέλγιο 2 β. Νέα Ζηλανδία 1 β.

Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Τσεχία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4

04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0

07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1

23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1

22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1

03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0

06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1

20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3

20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0

23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0

22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1

22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2

01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1