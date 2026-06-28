Μπορεί η Ιορδανία στο Μουντιάλ, να έχασε από την Αργεντινή, όμως νίκησε στην ευρηματικότητα, καθώς αδιαμφισβήτητα, ένας οπαδός είχε το καλύτερο πανό για φέτος.
Όπως δείχνουν τα ντοκουμέντα του World Cup 2026 Daily, οπαδός, κρατούσε πανό που έλεγε: «Sorry Michael we had Jordan first...».
Κρατώντας το πανό με το έξυπνο λογοπαίγνιο, κατάφερε να συνδέσει το όνομα της χώρας του (Jordan) με τον θρύλο του μπάσκετ, τον Μάικλ Τζόρνταν, φέρνοντας «χαμό» και στο γήπεδο και στα social media.
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