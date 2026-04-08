Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στον τελικό του FIBA Europe Cup ο Δικέφαλος

Το «εισιτήριο» στους τελικούς του FIBA Europe Cup πήρε για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς υπερασπίστηκαν στο "Palacio de los Deportes" το +6 του πρώτου ημιτελικού και παρά την ήττα τους από τη Μούρθια με 89-85 στον δεύτερο προκρίθηκαν στις μάχες για το τρόπαιο, το οποίο θα διεκδικήσουν -όπως και πέρυσι- απέναντι στην υπερασπίστρια του τίτλου Μπιλμπάο.
Οι τελικοί του FIBA Europe Cup θα διεξαχθούν στις 22 και στις 29 Απριλίου.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85
- Τι είναι το «6-7» που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης - Το viral trend στο TikTok που τρελαίνει τα πιτσιρίκια
- Ο Πολάκης βρήκε το πανεπιστήμιο του Λαζαρίδη στου Γκύζη: «Κουζίνα ήταν, το έκλεισαν γιατί χρωστούσε παντού»
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Η σκηνή που ο Τζεφιρέλι έκοψε από τη σειρά
