«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Η σκηνή που ο Τζεφιρέλι έκοψε από τη σειρά

Πάσχα χωρίς το αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» στις οθόνες μας δεν νοείται και από τη Μεγάλη Τετάρτη έως το Μεγάλο Σάββατο και φέτος η σειρά θα προβάλλεται από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 στην prime time ζώνη του, δημιουργώντας κατάνυξη και «ξυπνώντας» πάλι τον θαυμασμό για τις ερμηνείες των ηθοποιών ακόμα και σχεδόν αιώνα μετά.

Οι ιστορίες που ακολουθούν είναι πολλές, ενώ συχνά οι λεπτομέρειες γύρω από τις επιλογές που έκανε ο Φράνκο Τζεφιρέλι ανασύρονται ξανά και ξανά. Μία από αυτές και ο λόγος που ο σκηνοθέτης αποφάσισε να «κόψει» τη σκηνή της Ανάστασης του Ιησού, κατά την οποία δείχνει τα τραύματά του στον Απόστολο Θωμά.

Διαβάστε ακόμα: Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: 10 πράγματα που δεν ξέρεις ακόμα και σήμερα

Η κομμένη σκηνή του «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Ο Τζεφιρέλι είχε εξηγήσει ότι ήταν κινηματογραφικά αδύνατο να αποδοθεί αυτή η σκηνή χωρίς να χαθεί το μυστήριό της, κι έτσι επέλεξε να την παραλείψει, ώστε το κοινό να τη φανταστεί όπως επιθυμεί:

«Προσπάθησα να γυρίσω τη σκηνή της Ανάστασης και προέκυψαν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν ξέρεις πώς να λύσεις. Είναι ένα μυστήριο. Η δουλειά μας μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη όταν πας να γυρίσεις τέτοιες σκηνές. Στη φωτογραφία είναι διαφορετικά, αλλά στον κινηματογράφο, που σου δείχνει γεγονότα, δεν μπορείς να δημιουργήσεις αυτό το μυστήριο. Το δοκίμασα πολλές φορές», έχει εξηγήσει ο σκηνοθέτης και πρόσθεσε:

«Γυρίσαμε δύο διαφορετικές σκηνές για την Ανάσταση, αλλά στο τέλος αποφασίσαμε να αφήσουμε το κοινό να τη φανταστεί όπως ήθελε. Με την πίστη του και τα βαθύτερα συναισθήματά του για αυτό το μυστήριο. Από κινηματογραφική άποψη, φοβόμουν ότι θα χάναμε αυτό το μυστήριο.

Τι θα φορούσε ο Ιησούς; Θα έπεφταν οι επίδεσμοι από το σώμα του; Ποιος θα ήταν ο σωστός τρόπος να γίνει; Όλα αυτά τα ερωτήματα με απασχολούσαν. Ίσως σε μια άλλη ταινία αυτή η σκηνή να λειτουργούσε· στη δική μας, όμως, δεν λειτούργησε.»

Η σκηνή που αφαιρέθηκε ωστόσο, σήμερα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο...