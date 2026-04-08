Τι είναι το «6-7» που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης - Το viral trend στο TikTok που τρελαίνει τα πιτσιρίκια

Σε περίπτωση που ζεις κάτω από κάποια πέτρα και δεν έχεις καταλάβει γιατί τέτοιος σάλος με την χειρονομία «6-7» που χρησιμοποιεί το παιδί ή το ανίψι σου κάθε πέντε λεπτά, αλλά αναρωτιέσαι και το τι θα μπορούσε να σημαίνει, εδώ θα βρεις την απάντηση.

Η απάντηση λοιπόν για τη σημασία της χειρονομίας, την οποία χρησιμοποίησε ακόμα και ο πρωθυπουργός, όταν ανακοίνωσε μέσω TikTok την απαγόρευση των social media στα ανήλικα μέχρι 15 ετών είναι ουσιαστικά ότι δεν έχει σημασία.

Η φράση «6-7» δεν έχει σαφή σημασία. Αποτελεί ένα εσωτερικό αστείο της γενιάς Alpha, η οποία το χρησιμοποιεί μέσα σε οποιαδήποτε πρόταση ως ένα trend.

Όταν κάποιος ρωτά «τι σημαίνει six seven», συνήθως δεν θα ακούσει κάποια ικανοποιητική απάντηση, ίσα ίσα θα αισθανθεί ότι... γέρασε. Συνήθως λοιπόν χρησιμοποιείται χωρίς κάποια αφορμή ή χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ειπωθεί κάτι συγκεκριμένο.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η έκφραση προέρχεται από το τραγούδι του 2024 «Doot Doot (6-7)» του rapper Skrilla, του οποίου οι στίχοι έγιναν viral μέσα από βίντεο με παιδιά που φωνάζουν «6-7» σε γήπεδα ή στο σχολείο, μιμούμενα τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών.

Σε άλλες περιπτώσεις, η φράση συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball (ύψους 6’7’’), ενώ αργότερα εμφανίστηκε και σε σειρές όπως το South Park.