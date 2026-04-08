Ο Πολάκης βρήκε το πανεπιστήμιο του Λαζαρίδη στου Γκύζη: «Κουζίνα ήταν, το έκλεισαν γιατί χρωστούσε παντού»

Ο Παύλος Πολάκης, μετά το «αλαλούμ» που προκλήθηκε από τον δημόσιο διάλογο για τις σπουδές του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, σε σχολή με την επωνυμία «College of Southeastern Europe», βρήκε και επισκέφθηκε τους χώρους της.

Λίγο επιεικής ο παραπάνω χαρακτηρισμός, καθώς το λεγόμενο «campus» της σχολής δεν είναι σήμερα παρά μία εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία, με τα παράθυρα σφραγισμένα, και ξεθωριασμένες τις αναγραφές του ονόματος του ιδρύματος.

Πολάκης: «Σε αυτή την κουζίνα πήρε πτυχίο ο Λαζαρίδης»

Ο Παύλος Πολάκης σχολίασε στο βίντεο: «Μετά από τη Βουλή, όπου είδα τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπα, δεν πετάγομαι λίγο μέχρι την όμορφη γειτονιά του Γκύζη, να δω αυτό το "campus", αυτό το πανεπιστήμιο που σπούδασε ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης;

Ήρθα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, σε αυτό εδώ το κτίριο σπούδασε και πήρε πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας. Με το οποίο διορίστηκε για 3 χρόνια ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Παιδείας.

Για να σοβαρευτούμε, αυτή εδώ η κουζίνα, ήταν ένα εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το οποίο ανήκε σε έναν Κανελλόπουλο και μία Χατζηνικολάου, που το έκλεισαν και το σφράγισαν γιατί χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά.

Από τον ΕΦΚΑ μέχρι το Δημόσιο και την Εφορία, κάτι εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πράγμα και καλά πήρε πτυχίο ο Λαζαρίδης και τολμάει και γράφει ότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία.

Και τον αντάμειψε ο Μητσοτάκης κάνοντάς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έναν άνθρωπο με πτυχίο από αυτή την κουζίνα».