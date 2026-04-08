Μούρθια - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ώρα πρόκρισης απόψε για τον ΠΑΟΚ στην Ισπανία. Ο «δικέφαλος» φιλοξενείται από τη Μούρθια στον δεύτερο ημιτελικό των δύο ομάδων με έπαθλο μία θέση στον τελικό του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση Μούρθια - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 21:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ έχει... προίκα το +6 από το 79-73 της Πυλαίας και θέλει τουλάχιστον να υπερασπιστεί αυτή τη διαφορά. Στον άλλο ημιτελικό η Μπιλμπάο υποδέχεται τη Σομπατέλι έχοντας νικήσει εκτός έδρας με 17 πόντους!

Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Ισπανία με 13 παίκτες, που είναι όλοι στη διάθεση του Παντελή Μπούτσκου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στο δεύτερο ημιτελικό τόνισε… «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη, που παίζει εξαιρετικό μπάσκετ, έχει σπουδαία προπονητική καθοδήγηση και σίγουρα θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε υψηλό βαθμό στις απαιτήσεις ενός πολύ physical παιχνιδιού. Οι πιο δύσκολες αποστολές όμως είναι για τους πιο καλύτερους στρατιώτες. Θα πρέπει να εμφανιστούμε με μεγάλο κίνητρο, με πολύ μεγάλη συγκέντρωση, για να καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό. Πάντα υπάρχουν κάποιες παράμετροι που κλείνουν την πλάστιγγα προς τη νίκη. Θα παίξει ρόλο ποιος θα κερδίζει τη μάχη των ριμπάουντ, ποιος θα κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα χωρίς να κάνεις λάθη, αλλά και το ποσοστό στο μακρινό σουτ είναι στοιχεία που θα κρίνουν το παιχνίδι και το ποιος θα πάει στον τελικό».